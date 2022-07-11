Что делать с французскими гаубицами, накрывающими Донецк?

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Варварские обстрелы Донецка ведутся преимущественно из гаубичных систем французского производства Caesar.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», рассказал военный эксперт Евгений Линин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«На вооружение ВСУ поступили французские гаубицы Caesar и американские М777. Про последние говорить мы не будем, потому что объективно это не настолько эффективное оружие, как нам пытаются преподнести. Так вот, что же из себя представляет гаубица Caesar? Это мощное оружие со 155 мм снарядом и длиной ствола 52 калибра. Она длиннее, чем любые гаубицы, которые сейчас применяются в НАТО. Фактически это дает возможность бить на расстояние от 5 до 32 километров», – сказал Линин «Московскому комсомольцу».

По его словам, Украина поставила перед собой задачу нанести как можно больший ущерб инфраструктуре городов, с чем идеально справляются эти гаубицы.

«Они достаточно мощные для того, чтобы уничтожать водоканалы, нефтебазы, центры сосредоточения техники», – говорит аналитик.

Он добавил, что с этими системами сложно бороться.

«Caesar – очень мобильная система, она сделана на высокопроходимом шасси грузовика «Рено». Ездят быстро, далеко, прячутся хорошо. Расчетам, которые управляют этой гаубичной системой, не требуется большой подготовки. Они проходят курс молодого бойца 1-2 недели, и отправляются в поля. Вся их задача заключается в том, чтобы доставить орудие на место нанесения удара, положить в один лоток гильзу, в другой сам снаряд (заряжается она автоматически) и ввести в компьютер координаты цели. Как правило, отстреливают по 6 снарядов, после этого гаубица снимается и уходит. Время на отстреливание – всего порядка минуты. Контрбатарейную борьбу вести очень сложно», – отмечает эксперт.

Собеседник издания подчеркивает, что бороться этими гаубицами можно лишь постоянным нахождением в воздухе беспилотных летательных аппаратов.

«Использование дронов-камикадзе, например. Других вариантов нет. Потому что та дальность, на которую гаубицы поражают города ДНР – больше 30 километров. Достать до них из артиллерийских систем, которые стоят на вооружении даже российской армии, невозможно, так как у нас здесь на передовой нет гаубиц «Коалиция». А у самоходок «Мста» эффективность дальности стрельбы всего 19 километров. Бить «Градом» на расстояние 30 километров тоже не целесообразно, так как предел его дальности 40 км, и на 30 уже происходит большое рассеиване снарядов. А учитывая то, что ВСУ прибегают к тактике размещения военной техники в жилых массивах, удары «Града» губительны для мирного населения этих населенных пунктов. Поэтому единственный эффективный метод – это точечные удары беспилотников. У российской армии такие есть – это «Куб», и они уже не раз доказали свою эффективность», – резюмировал Линин.