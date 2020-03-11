Что делать Украине после рухнувших надежд на победу Собчак
Высокая вероятность того, что Конституционный суд признает законным «обнуление» президентских сроков для Владимира Путина означает, что Украине не стоит надеяться на смену российского лидера в обозримой перспективе, а потому Киеву придется искать подходы к нынешнему руководителю РФ.
Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил украинский политолог Кость Бондаренко.
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«В России долго думали над различными моделями развития государства после 2024 года и в итоге решили, что никакой председатель Госсовета, никакой преемник и пр. не являются эффективными вариантами. Решили не мудрить и в условиях мирового кризиса, который уже начинается, в условиях неопределенности на внешних направлениях – не менять коней на переправе.
Для Украины это означает только одно – в любом случае, необходимо принимать как данность наличие Путина как президента. И любые стратегии на ближайшие годы придется выстраивать, исходя из того, что в России вряд ли что-то поменяется.
Ни одна война, ни одна конфронтация не может длиться вечно, надо просто искать пути сосуществования с таким фактором, как Путин», – сказал Бондаренко.
Спасибо!
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