ВСУ подставили местных жителей под удар – винницкий журналист

14.07.2022  16:28 (Мск), Киев
Тарас Стрельцов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Обвиняя Россию в «варварских обстрелах», украинская пропаганда не пытается поставить вопрос, что делают военные объекты в украинских городах посреди гражданских сооружений.

Об этом на своей странице в соцсети написал винницкий журналист Александр Столяров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Обвиняя Россию в «варварских обстрелах», украинская пропаганда не пытается поставить вопрос, что делают военные...

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«Почему Нацполиция, ГСЧС, «Общественное», Воздушные силы, Прокуратура и все другие официальные источники информации пишут и показывают о прилетах по Юбилейному и Медицинскому центру, но не пишут, что в Доме офицеров снесен второй этаж?

Почему не пишут, что первый прилет был в Дом офицеров, а следующий «добивочный» попал на парковку, рядом с Юбилейным и медицинским центром?

И напоследок, какого х..я размещать военные центры комплектования, передержки, дислокации, учения в центре города, где живут и ходят многие гражданские люди?!» – написал Столяров.

«По состоянию на это время, 20 погибших и 90 раненых. Догадайтесь, почему такое большое количество и сколько среди них гражданских, а сколько «военных»…» – рассуждает журналист.

ГосЧС Украины даже не упоминает Дом офицеров.

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