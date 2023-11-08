Что думают об СВО жители Ростова-на-Дону? – опрос Сергея Рулёва

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Неугомонный блогер и репортёр Сергей Рулёв, о злоключениях которого рассказывал «ПолитНавигатор», спустя полгода заточения из-за конфликта с либералами вновь на свободе – и прислал «ПолитНавигатору» проведенный в Ростове-на-Дону опрос.

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Горожанам задавались такие вопросы: нужно ли останавливаться на Украине на нынешних рубежах, или дойти до Ужгорода? Как повлияло проведение СВО на жизнь вашей семьи?

Судя по ответам респондентов, ход спецоперации не находится в приоритете даже у жителей соседнего с Донбассом Ростова.

Всё в соответствии уже неоднократной описанной стратегией – армия планомерно перемалывает ВСУ, а остальная Россия живет в целом привычной жизнью.

С одной стороны, без воплощения в жизнь принципа «всё для фронта, всё для Победы» – вряд ли можно ждать бросков миллионных группировок и скорого разгрома врага.

С другой – наглядный пример того, что не оправдываются и вражеские надежды на то, что Россия устанет от войны и взорвётся изнутри.