Что думают об СВО жители Ростова-на-Дону? – опрос Сергея Рулёва

Сергей Рулёв.  
08.11.2023 14:04
  (Мск) , Ростов-на-Дону
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Дзен, Опрос, Россия, Спецоперация


Неугомонный блогер и репортёр Сергей Рулёв, о злоключениях которого рассказывал «ПолитНавигатор», спустя полгода заточения из-за конфликта с либералами вновь на свободе – и прислал «ПолитНавигатору» проведенный в Ростове-на-Дону опрос.

Неугомонный блогер и репортёр Сергей Рулёв, о злоключениях которого рассказывал «ПолитНавигатор», спустя полгода заточения...

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Горожанам задавались такие вопросы: нужно ли останавливаться на Украине на нынешних рубежах, или дойти до Ужгорода? Как повлияло проведение СВО на жизнь вашей семьи?

Судя по ответам респондентов, ход спецоперации не находится в приоритете даже у жителей соседнего с Донбассом Ростова.

Всё в соответствии уже неоднократной описанной стратегией – армия планомерно перемалывает ВСУ, а остальная Россия живет в целом привычной жизнью.

С одной стороны, без воплощения в жизнь принципа «всё для фронта, всё для Победы» – вряд ли можно ждать бросков миллионных группировок и скорого разгрома врага.

С другой – наглядный пример того, что не оправдываются и вражеские надежды на то, что Россия устанет от войны и взорвётся изнутри.

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