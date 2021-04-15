Что это было? Арестованного политолога Дудкина выпустили на свободу

15.04.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

В среду, после полутора месяцев пребывания за решеткой, из киевского СИЗО вышел на свободу под залог в размере 2 миллиона гривен опальный украинский политолог Юрий Дудкин, арестованный СБУ по подозрению в «измене Родине». Он угодил за решетку вскоре после отключения от эфира телеканалов из пула Виктора Медведчука. Там Дудкин был частым гостем.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Под стенами СИЗО освобожденного политолога уже ждали адвокат, журналисты и нардепы из партии ОПЗЖ, собравшие деньги на залог. Ранее Киевский апелляционный суд принял решение, что по инкриминируемой Дудкину статье УК у него имелось право на изменение меры пресечения, однако его этого права неправомерно лишили. Так что следователю по делу ничего не оставалось, кроме как подписать постановление об освобождении подозреваемого из-под стражи.

Как заявил сам политолог, его планы на воле не поменялись, а сам процесс, по его убеждению, будет долгим, так как СБУ заинтересована в его затягивании, чтобы подольше держать Дудкина в подвешенном состоянии и «на крючке». В частности, ограничивая его в возможности перемещений по стране.

За полтора месяца под стражей, опять же, по свидетельству самого Дудкина, в отношении него не было проведено ни одно следственное действие. А проведенные обыски не дали результата – ничего существенного, что бы доказывало его вину, украинская охранка не обнаружила.

Также Дудкин в который раз отверг обвинения в том, что он якобы получал деньги от каких-то неведомых «российских кураторов» за выступления в российских СМИ. По его словам, единственные траты со стороны российских каналов – это стандартные в телевизионной практике не только РФ, но и Украины оплата авиаперелета и проживания в гостинице для любых приглашаемых на эфиры иностранных гостей.

Напомню, Юрий Дудкин – в последние годы частый гость на закрытых по решению СНБО Украины трех телеканалов из медиапула, связываемого с политиком Виктором Медведчуком – 112-Украина, Ньюсван и Zik. Поскольку Дудкин позиционирует себя, как военный эксперт, предметом его комментариев, в основном, была ситуация на востоке Украины.

Почему СБУ «взяла» именно Дудкина – большой вопрос, на который пока что нет ответа. По логике, если власти хотели припугнуть «экспертный пул» Медведчука, так среди этих людей есть куда более горластые и зубастые, не лезшие за критическим словом в карман во время эфиров. И притом, куда более широко известные. Но показательно «прессанули» почему-то не их, а достаточно «травоядного» даже по киевским меркам Дудкина.

Может быть, охранку и ее политических руководителей обозлило участие Дудкина в российских эфирах? Так и тут, строго говоря, ни для кого не секрет, что по московским телестудиям кочуют десятки гостей из Украины – политиков, как действующих, так и отставных, журналистов, политологов, общественных деятелей. Причем, не только оппозиционных, но и вполне или даже более чем прорежимных. Типа Леонида Кравчука, Дмитрия Гордона, Янины Соколовской или Алексея Гончаренко. Я уже не говорю о всяких Ковтунах. Почему нет претензий ни к одному из них? Тоже вопрос.

Да и на российских эфирах Дудкин никогда не мог перещеголять в жесткости фраз и громкости обвинений, например, куда более язвительную Монтян. Но против Монтян дела почему-то не возбуждали.

Одним словом, причины наезда на Дудкина покрыты мраком. Существует и конспирологическая версия, согласно которой Зеленскому и его придворным стратегам была нужна «сакральная жертва» из «ватного» лагеря, чтобы уравновесить ею задержание одиозного одесского националиста Сергея Стерненко, помещение которого в СИЗО и протесты «побратимов» по этому поводу как раз совпали с обыском у Дудкина.

По этой версии Зеленский как бы создавал себе алиби в глазах ультраправых. Мол, смотрите – «щемят» не только «патриотов», но и их идейных антиподов. Но и это тоже только версия.

Но, как бы там ни было, сам факт репрессий в отношении публичной личности, телеэксперта, и предъявление ему бездоказательных, но тяжких обвинений – это симптом стремительного вырождения режима Зеленского в заурядную полицейскую диктатуру третьего мира. Государство больше не заморачивается соблюдением формальных приличий и не стремится правильно обставить формально-юридическую сторону дела. Перед нами – голый и ничем не прикрытый акт устрашения.

Чем все это закончится конкретно для Дудкина, сказать сложно. Сам факт выпуска под залог не означает ничего. Потому что это свобода – лишь до суда. Может быть, его будут, как и прогнозирует сам, долго и нудно мариновать в сфабрикованном процессе, после чего осудят, а спустя время дело будет обжаловано в ЕСПЧ. Может, по каким-то политическим соображениям, дело спустят на тормозах.

Может даже по обычной для Киева практике Дудкин пойдет в «обменный фонд», и на следующем витке украино-российского конфликта его депортируют из Украины в обмен на какого-нибудь ныне томящегося в «застенках Кремля» социально близкого режиму Зеленского правосека.

Повторюсь, все может быть. Но вот, для Украины, как страны, это очередная ступенька, ведущая вниз. Туда, где, как известно, дна нет. А для украинского экспертно-политического цеха – ясный и недвусмысленный сигнал, свидетельствующий об укорочении длины поводка. Прозрачный намек, что так может быть с каждым, чья степень лояльности и покладистости не устраивает Банковую.