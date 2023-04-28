«Что это вообще такое?» – в Москве ждут выхода России из ВОЗ и ВТО

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Страны западного блока начали понимать, что их законодательство, как и русофобские инициативы марионеточных организаций, уже не в состоянии повлиять на политику Москвы.

Об этом в эфире интернет-канала «Перспектива» заявил геостратег Андрей Школьников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мало ли что Запад там напринимал. Мы не уважаем абсолютно все ваши законы и соглашения. Вы можете принимать кого хотите и куда угодно – мы не признаём и продолжаем военные действия. Мы не будем подчиняться вашим законам. Если мы начинаем это обсуждать, значит, мы это признаём. Всё, ребята. И с той стороны это уже прекрасно поняли. Сила закона перестала действовать», – сказал Школьников.

Он подчеркнул, что как только какая-то западная структура выступает с русофобской инициативой, Россия сразу из неё выходит.

«Власть европейских, западных законов перестала влиять на Россию в принципе. Наоборот, как только что-нибудь появляется, [у нас] сразу вспоминают: «Подождите, а почему мы до сих пор не вышли?» И происходит выход. Что-то сейчас будет принято – это вы напомнили. Я жду, когда выскажется какой-нибудь ВОЗ, другие структуры, и у нас спросят: «А почему мы там до сих пор находимся, что это вообще такое?» Мы ждём, а они почему-то молчат. Ни ВОЗ, ни ВТО почему-то не выступают с какой-нибудь глупостью. Видно, понимают, что будет дальше», – добавил геостратег.