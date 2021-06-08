«Что это за работа? Вы что как партизаны?!» – Шойгу устроил внезапную проверку в военкомате

08.06.2021, Москва, Михаил Рябов

Министр обороны России Сергей Шойгу в понедельник без предупреждения приехал с внезапной проверкой в военкомат Черемушкинского района Москвы, расположенный на улице Вавилова.

Глава Минобороны прибыл без свиты генералов и, вместо следования по заранее «вылизанному» маршруту, шёл куда хотел. Заходил в любые кабинеты, опрашивал всех, на кого падал взор.

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Так, на обнародованном видео зафиксировано, как Шойгу заходит в одну из комнат военкомата и отчитывает сотрудников за отсутствие надлежащего оборудования.

«Коллеги, я сюда приезжаю третий раз, у вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта… вы что как партизаны-то письма закладываете? Что это за работа такая», — спросил Шойгу.

«Кужегетыч в очередной раз знатно «зажег», чтобы избежать традиционных для нашей страны «потемкинских деревень», – отмечает специализирующийся на армейской тематике Telegram-канал «Майор и генерал».

«Замечания Шойгу, как мы видим, все по делу, без обычного для высоких начальников самодурства и топанья ногами. Очевидно, что человек вникает не только в генеральские доклады, но и в то, что происходит непосредственно в войсках, «на земле», – комментируют авторы.

Получивший известность во время Русской весны ведущий Интернет-эфиров Сергей Веселовский считает внезапную проверку, устроенную Шойгу, знаковой.

«Что такое военкомат? Это витрина Армии, её лицо. Первое, что видит призывник в Армии России – это военкомат. От того, насколько привлекательно это лицо, зависит отношение юноши к военным и службе. Времена, описанные в комедии девяностых годов «ДМБ», ушли безвозвратно. Именно это министр очень по-доброму, но твёрдо, объяснил тем, к кому нагрянул с проверкой. Что меня порадовало, так это то, что министр обороны самой могучей армии мира вникает в технические процессы своего ведомства, всё прекрасно видит и понимает, потому-то и армия на всех уровнях у нас функционирует как единый здоровый организм», – объясняет Веселовский.

С ним соглашается тележурналист Валентин Филиппов.

«Сергей Кужугетович правильно делает, что не даёт расслабляться вооружённым силам, и сам лично поддерживает в тонусе военных сверху до низу. Тем более, что военкоматы, такая структура, которой в принципе нельзя давать расслабиться. Слишком много соблазнов возникает на стыке армейской и гражданской жизни. Особенно в столице», – комментирует он.