«Что еще за условия?» – МИД Украины недовольно НАТО за «приглашение»

Украину устроит любая модель гарантий ее безопасности, не являющаяся альтернативой ее членству в НАТО.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью финансируемому Госдепом США «Радио Свобода» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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«Нам не нужен второй Будапештский меморандум, когда за пустые обещания отдали ядерное оружие. Мы не отдадим членство в НАТО за какие-либо обещания. Потому что все понимают, и партнеры понимают, что самая сильная, мощная гарантия того, что в Европе не будет больше войны – это членство Украины в Альянсе. Все остальные гарантии безопасности – это хорошо. Но ничто не заменит членство в НАТО. Это принципиальная позиция президента. И она будет реализована в принимаемых решениях», – сказал Кулеба.

Он говорит, что Украина сейчас должна реализовать решение Вильнюсского саммита НАТО таким образом, чтобы ускорить собственную евроатлантическую интеграцию. Впрочем, он тут же добавил, что после саммита путь Украины в НАТО «стал короче, но не быстрее».

Кроме того, глава МИД Украины он признал, что ясности относительно условий будущего членства в НАТО для Украины – какие они и кем должны быть сформулированы – нет.

«Вот в этом и проблема. То есть, когда будут выполнены условия? Что при условии? Кем они должны быть сформулированы? Какие они? Еще раз наша позиция: есть все условия для того, чтобы пригласить Украину стать членом НАТО. То есть здесь у нас вообще принципиально разные позиции. Их позиция – есть какие-то условия, которые нужно выполнить. Будем работать с союзниками для того, чтобы оно все не замерло на месте, а мы двигались вперед», – пообещал министр.

По его словам, наиболее консервативно настроенными по поводу будущего членства Украины в НАТО были США и Германия. При этом он тут же попытался выгородить американцев.

«Зная много нюансов того, что происходило за кулисами, могу сказать, что США сыграли важную, решающую роль в том, чтобы слово «приглашение» вообще появилось в тексте. Не в той удовлетворяющей нас формулировке, но в принципе. И Германия тоже не сопротивлялась этому. Поэтому мир немного сложнее, чем просто черное и белое», – оправдывает позицию Вашингтона и Берлина Кулеба.