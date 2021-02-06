Что говорят жители разрушенных Украиной домов в ДНР

06.02.2021, Донецк, Сергей Вредников

В городе Кировское ДНР восстановлен многоквартирный жилой дом, разрушенный в ходе обстрелов украинской армией.

В доме была полностью заменена кровля, восстановлены электрические сети и система отопления, а также несущие конструкции и плиты перекрытия на верхнем этаже, разрушенные в 2014 году в результате попадания снаряда украинской армии. Во всех квартирах пострадавшего подъезда проведены внутренние отделочные работы, установлена новая сантехника, входные и межкомнатные двери, электропечи и электроводонагреватели. Также выполнены работы по восстановлению подъезда, ремонту его фасада, частичному утеплению чердака.

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Глава ДНР Денис Пушилин осмотрел одну из восстановленных квартир.

«Беда пришла нежданно, 4 сентября 2014-го в квартиру надо мной влетел украинский снаряд и вышел непосредственно в моей квартире. Разрушения были очень сильные. Верхняя квартира была разрушена до основания, в моей были разрушены стены, окна, мебель. Это было вечером, часов в 10-11 мне позвонили и сказали: «Марина, у тебя квартира горит, у тебя нет квартиры», – поделилась воспоминаниями хозяйка Марина Катренко.

«Теперь надежды, планы – надо обживаться, мебель покупать. У людей выросли крылья», – добавила она.

Катренко сообщила, что местные жители следили за принятой накануне доктриной «Русский Донбасс», которая провозглашает стратегической целью воссоединение с Россией.

«Теперь мы видим себя в будущем более стабильно – именно с нашей Россией», – сказала женщина.

Мэр города Сергей Ермаков сообщил Пушилину, что в Кировском ещё не восстановлены четыре дома: их ремонт предусмотрен в следующем году.