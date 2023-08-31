Что хочет получить Шойгу от Китая

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Минобороны РФ не случайно активизировало в последнее время контакты с Китаем. Ведомство Сергея Шойгу интересуют разработки беспилотников и ракетных систем, считает председатель правления Общероссийской организации «Офицеры России», подполковник запаса Роман Шкурлатов.

Он обратил внимание, что за последние месяцы России удалось переломить ситуацию с обеспечением войск дронами. Хотя еще в начале СВО наши подразделения испытывали большие трудности с БПЛА, в отличие от противника.

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«Безусловно, та ситуация, которая складывалась на начальном этапе спецоперации с беспилотниками различных модификаций, кардинально отличается от того, что мы видим сейчас. В настоящее время никакой острой нехватки каких-либо видов БПЛА, начиная от ударных, FPV, разведывательных, так называемых камикадзе мы не видим», – сказал Шкурлатов «ПолитНавигатору».

Сегодня даже на Украине признают, что русские имеют преимущество в воздухе.

«Главнейшая проблема наших военнослужащих, ведущих наступление, – это вражеские ударные и разведывательные беспилотники «Ланцеты» и «Орланы». Возможно, треть наших потерь – это действия этих «Орланов». Враг сейчас видит поле боя лучше, чем видим мы. Враг имеет возможность наносить удары по скоплениям нашей техники и пехоты лучше, чем мы. Мы начинаем проигрывать в беспилотниках. Мы уже отстаем в использовании беспилотников… Если раньше больших и малых беспилотников у нас было больше, то теперь у них несравнимо больше», – такое признание накануне сделал экс-главарь УНА-УНСО боевик Дмитрий Корчинский.

Подполковник Шкурлатов объясняет: поэтому не случайны участие Китая в форуме «Армия-2023», приезд министра обороны КНР Ли Шанфу в Москву и недавняя поездка Шойгу в Поднебесную.

«Безусловно, мы заинтересованы в привлечении китайских технологий, китайских технических решений. Не надо скрывать, что и КНР, и Иран сделали на 10 шагов больше в сфере беспилотных летательных аппаратов. Они по этому пути идут давно и успешно. Мы, в силу ряда объективных причин, этот путь начали проходить серьезно только с началом СВО. Но за полтора года мы проделали грандиозный путь, огромный рывок в развитии. Безусловно, будем рассчитывать и должны рассчитывать на помощь наших стратегических партнеров, которыми являются Китай и Иран. Они делятся с нами технологиями, мы «приземляем» эти производства на своей территории, уже созданы заводы по производству «Гераней», огромное количество технических решений по FPV-дронам, по БПЛА как самолетного типа, так и по винтокрылым. Безусловно, мы идем семимильными шагами, развиваемся во взаимодействии с внешними партнерами. Что самое важное, огромное количество внутренних производителей и большая конкуренция, что сказывается на качественном росте», – говорит эксперт.

Государственное агентство ТАСС сообщало, что Китай представил на международном форуме «Армия-2023» беспилотные летательные аппараты, управляемые ракеты и зенитные ракетно-пушечные комплексы. Пекин заявлял о готовности укрепления военно-технического сотрудничества с Москвой.

«Ради более справедливого мира нам необходимо сплотиться воедино, противостоять вседозволенной политике силы. Ради более безопасного мира нам нужно поддерживать друг друга в противодействии военной гегемонии тех, сующих свой нос повсюду! Ради более инклюзивного мира нам нужна солидарность и взаимовыручка, чтобы бойкотировать санкции и подавление со стороны тех, не брезгающих никакими способами», – заявил китайский министр обороны Шанфу в Москве.