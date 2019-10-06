Что хотела сказать Зеленская? – Украинские войска приплели к Нью-Йорку

06.10.2019, Дзержинск, Сергей Вредников

В подконтрольном киевской власти прифронтовом городе Дзержинск местные националисты организовали малочисленную акцию протеста против подписания «формулы Штайнмайера» и разведения войск в Донбассе.

Об этом рассказала на своей странице в Facebook учитель математики из местной школы Галина Студенникова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Националистка опубликовала на своей странице ряд фотографий, на которых позирует с парой десятков других местных «активистов» с сине-желтым украинским, красно-черным бандеровским и межлисовским флагами на фоне городских пейзажей и подконтрольного ДНР города Горловка, вид на которую открывается с окраин Дзержинска (переименован в Торецк в 2015 году – прим. ред.).

«Непокоренный украинский Донбасс. Торецк. Нет отводу ВСУ!», – гласит подпись над фото.

Помимо плакатов «Торецк не ДНР» и «Нет капитуляции» местные националисты также развернули плакат «Не отводите от Нью-Йорка украинские войска», содержание которого так никто и не пояснил.

Примечательно, что на странице радикально настроенного учителя девичья фамилия значится, как Зеленская, а в качестве места учебы указан Уральский педагогический институт им. Пушкина.

Напомним, что данный митинг состоялся в ходе объявленной украинскими националистами всеукраинской акции «Остановим капитуляцию», в рамках которой состоялся масштабный митинг в Киеве.