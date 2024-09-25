Что китайский, что бразильский… Нет ни одного мирного плана, гарантирующего нашу безопасность – Литовкин

Любовь Смирнова.  
25.09.2024 17:43
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Восток, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Украина


Все предложения мирного урегулирования конфликта на Украине не имеют подкрепления гарантиями, поэтому границы выполнения задач СВО нам до сих пор не ясны.

Об этом в эфире «Крым 24» сообщил журналист, военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Все предложения мирного урегулирования конфликта на Украине не имеют подкрепления гарантиями, поэтому границы выполнения...

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«Все те предложения о мире между Россией и Украиной, которые выдвигают Китай, Индия, другие страны, я уж не говорю про этого фантазёра, клоуна Зеленского, они требуют чёткого разъяснения, что и как должно быть, под какие гарантии. Ведь никто из них гарантий дать не может, потому что если от Украины останется хоть клочок, то это будет только означать, что война между Западом и Россией на территории Украины будет приостановлена лишь на какое-то определённое время. Так что, где будет граница выполнения задач специальной военной операции, мы с вами не знаем.

Все заявления из Кремля, который звучат, ссылаются на речь президента Владимира Путина от 24 февраля 2022 года. А там изложены три главных пункта: обеспечить безопасность Российской Федерации, демилитаризировать Украину и денацифицировать. Как можно выполнить все эти пункты без того, чтобы территорию Украины зачистить от бандеровцев, зачистить от западных покровителей и кураторов?», – подчеркнул обозреватель.

По его мнению, исход президентских выборов в США не сделает мир безопаснее. Противостояние между штатами и Россией продолжится.

«Кто бы ни пришел к власти – Трамп или Харрис – война будет продолжаться и дальше. У меня нет никаких иллюзий, что Трамп придёт и прекратит боевые действия, как он обещает, за 24 часа. Он же не раскрыл, как это сделать: нанести удар ядерными ракетами по России, заставить Зеленского подписать капитуляцию, на каких условиях наступит мир?.. Все это вопросы очень непростые, которые требуют разъяснения», – заключил Литовкин.

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