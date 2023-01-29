Что кроется за «эксклюзивными новостями Крыма и России»

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Не так давно крымским пользователем соцсетей прилетела рассылка с предложением подписаться на закрытый ТГ-канал «Крым №1», обещающий знакомить читателей с «эксклюзивными новостями, произошедшими в Крыму и России».

В чуть более развёрнутом виде приглашение выглядело так:

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«(!) Срочное обращение ко всем жителям Крыма и Севастополя. В связи с возможностью наступления ВСУ на Крым принято решение предоставить доступ всем жителям полуострова к закрытому каналу «Крым №1» (или «К1). Подпишитесь и читайте только достоверные источники информации, чтобы всегда оставаться в курсе всех событий из жизни полуострова».

Сразу же бросается в глаза обезличенная фраза «принято решение предоставить доступ». Золотой вопрос: кем принято решение? Уж не «ципсой» ли? Эта контора обожает нагнетать таинственность и корчить из себя «источник правды 124%».

Небольшое исследование показало, что тг-канал «К1» создан в сентябре 2022 года, аккурат во дни, когда ВСУ и западные наёмники, ведомые натовскими штабами, осуществляли активное и успешное продвижение на Луганском направлении, и из логова Зеленского было озвучено решение о подготовке генерального наступления на Крым.

Одна из уловок для подписчиков – вроде как оказанная честь присоединиться к закрытому каналу, доступ к которому до недавнего времени имели только избранные. К слову, подписчиков у «К1» небогато – всего 30 человек.

К подобным манипуляциям активно прибегают каналы «колумбайнеров», привлекая к общению людей психологически нестабильных, тревожных, легко внушаемых.

Интерес «ципсы» состоит в создании проукраинского «актива» с любыми деструктивными целями – от вязания жёлтых «ленточек сопротивления» и «покращення» мусорных контейнеров напоминалками «Крым цэ Украина» до поджогов военкоматов и административных зданий.

Информация о режиме работы военных объектов и передвижения боевой техники по территории полуострова их тоже интересует.

Можно вспомнить, как в прошлом году «ципса» бомбардировала российский сегмент соцсетей и мессенджеры паническими вбросами. Под особым прицелом были крымские каналы и паблики, а также чаты для родителей военнослужащих срочной службы.

Для крымчан это были стандартные страшилки: «наступление ВСУ началось, скорее спасайтесь по Крымскому мосту, пока его не взорвали» и прочее «ховайся в жито».

Родителей срочников засланные «дочери офицеров» обрабатывали «эксклюзивными сведениями о чудовищных потерях русских войск в зоне СВО». Одним из наиболее резонансных стал июльский вброс об «уничтоженном артиллерией ВСУ эшелоне с контрактниками под Белгородом».

Невероятный наплыв троллей залужной ботофермы вёлся на крымские тг-каналы, особенно с ослабленным модерированием. К примеру, довольно популярный «Инцидент Крым» одно время был переполнен ботами, заваливших канал фальшивками и оскорблениями, пока подписчики не потребовали от его владельцев навести порядок.

В данный момент ботоферма «ципсы» больше сосредоточена на обработке украинских соцсетей, шокированных как ужасающими потерями «захисныхов» под Артёмовском и Кременной с поголовной записью всех убитых в «пропавших без вести», так и насильственной мобилизацией с применением «пикселями» табельного оружия, больше похожего на массовые похищения людей.

Однако крымская тема для Зе-хунты всё ещё остаётся актуальной, в свете продолжающейся подготовки наступления на Крым силами формирующихся трёх армейских корпусов ВСУ, куда будет слито всё поступающее западное вооружение.

Фактически, работа «ципсы» в российских региональных чатах провалена, но её уловки могут представлять угрозу для людей доверчивых, с низким критическим мышлением. Берегите своих близких и, особенно, детей – они наиболее уязвимы для вражеской психологической обработки.