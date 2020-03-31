Что кроется за рокировочкой с выходом «Роснефти» из Венесуэлы

31.03.2020, Каракас, Александр Ростовцев

На прошлой неделе «Роснефть» объявила о прекращении своей деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с этой страной.

В минувшую субботу стало известно, что «Роснефть» заключила соглашение с компанией, полностью принадлежащей правительству Российской Федерации, о продаже долей во всех проектах Венесуэлы, включая нефтедобычу в предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтепереработке и торговых операциях.

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В обмен «Роснефть» получит от государства 9,6% собственных акций.

Эта операция вызывала бурную реакцию в среде диванных экспертов и всепропальщиков, вынесших скороспелый приговор, сводящийся к тому, что: а) это очередной финт власти по национализации убытков, б) Россия прогнулась под давлением американских санкций, в) это «слив» нашего латиноамериканского союзника.

Между тем, в СМИ была опубликована информация, согласно которой – вместо «Роснефти» работать в Венесуэле будет новая, полностью государственная компания «Росзарубежнефть», которой и были переданы все венесуэльские активы.

Кроме того, эксперты сошлись во мнении, что, тем самым, руководство России вывело «Роснефть», публичную акционерную компанию с участием иностранного капитала, из-под санкционного пресса Вашингтона, требовавшего от «Роснефти» отказаться от работы в Венесуэле.

Но это, как говорится, лежит на поверхности. Есть и другие, гораздо более интересные соображения, почему была проведена венесуэльская рокировочка.

Есть мнение, что замена «Роснефти» на «Росзарубежнефть» в Венесуэле следует в первую очередь рассматривать в свете надвигающейся К-вирусной депрессии в мировой экономике и совместной попытке США и Саудовской Аравии заставить Россию снизить объёмы добычи нефти и вообще, потесниться на рынке углеводородов.

По последним данным, в ближайшее время мировой рынок нефти должен сократиться на 18%. Причём – что США, что Саудовская Аравия, готовы зубами цепляться за право остаться на плаву, пожертвовав ради этого другими игроками.

В настоящий момент в США происходит резкое обрушение нефтедобычи. Компании, выжимающие нефть из сланца, идут на огромный дисконт, лишь бы продать добытое «чёрное золото». К примеру, продавец сорта нефти Wyoming Asphalt Sour, компания Mercuria Energy Group Ltd, возвращает покупателю 19 центов с каждого барреля, вывезенного из хранилища. Немногим лучше с другими сортами: Wyoming Sweet упала до $3 за баррель, Canadian Western Select – до $5,06, Oklahoma Sour – до $5,75, Southern Green Canyon – до $11,51.

Одна из крупнейших в США компаний, занимающаяся трубопроводной транспортировкой энергоносителей, Plains All American Pipeline LР, криком кричит, чтобы американские нефтяники прекратили добычу нефти, поскольку её просто некуда девать: хранилища и трубопроводы налиты под завязку.

Спросите: какой смысл торговать нефтью себе в убыток? Да чтобы избежать затаривания и хоть как-то остаться на плаву до наступления лучших времён.

Доля России от мирового нефтяного пирога – 11,2%. Это очень смачный кусок, за который стоит побороться.

Сегодня цена на нефть колеблется на уровне в $25 долларов за баррель. Дешевый баррель тащат на дно и цены на газ, которые в Европе на спотовых рынках пока ещё балансируют на уровне $100 долларов за тысячу кубов. Если нашу страну вышибут с нефтяного рынка, то для отечественной экономики это будет равносильно катастрофе. Заветная мечта Вашингтонского обкома исполнится: российское руководство будет вынуждено вскрыть кубышку золотовалютных резервов до полного их истощения.

Выдавливание «Роснефти» из Венесуэлы, в надежде, что компания, шесть лет находящаяся под международными санкциями, плюнет на всё и распродаст свою долю по бросовым ценам, и есть попытка обкорнать российскую долю мирового нефтяного пирога.

Представители Госдепа США очень четко дали понять: причиной давления на «Роснефть» является «непосредственная работа в венесуэльском нефтяном секторе», а конкретно, «продажа в обход американских санкций» тамошней нефти. При этом «обкомовцы» потрясали списками каких-то конкретных контрактов, объемов и дат, что, впрочем, многими воспринималось как попытки узаконить произвол в международных отношениях.

Озвучивавший позицию Госдепа спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс витиевато заявил: чтобы добиться снятия санкций, российским нефтетрейдерам придется не просто «изменить свое поведение», а еще и сделать некие «конкретные и значительные» шаги по «поддержанию в Венесуэле демократического порядка».

Что конкретно требовалось сделать приятного Хуану Гуайдо мистер Абрамс не раскрыл, но, надо полагать, намекал, чтобы наши Мадуро «слили» и американскому клоуну деньжат занесли.

В Москве поначалу от угроз отмахнулись, прикинув, что потери в Венесуэле не превысят 1%, но «сюрприз» для российских нефтяников прилетел, откуда не ждали: от сделок с «Роснефтью» вдруг начали отказываться китайские партнёры, так любящие рассказывать с трибуны о своей несгибаемой позиции в противоборстве с США.

Крупнейшая нефтехимическая компания Поднебесной, Sinochem Corp заявила о нежелании продолжать сотрудничество не только с угодившими в блэклист «дочками» «Роснефти», но и с любыми аффилированными с ней предприятиями. И вот это был уже удар ниже пояса.

По сути, американцы добились своего: венесуэльские активы «Роснефти» превратились в токсичные, от которых одни убытки и неслабая мигрень.

Кроме того, примеру Китая вполне может последовать Индия, потребляющая немало добытой российскими компаниями нефти, и которая в разгар нового кризиса совсем не стремится обострять отношения с США.

В общем, надо было срочно что-то решать.

О том, какое решение было принято, мы уже знаем. Осталось только выяснить, насколько правильным и своевременным оно было.

Ради чистоты результата обратимся к мнению американских экспертов.

Единственное, о чём следует упомянуть, операция по замене нефтяного оператора стала явной неожиданностью и для Вашингтонского обкома, и для иностранных наблюдателей, уже потиравших потные ручонки в предвкушении продажи венесуэльских активов «Роснефти» за бесценок западным энергетическим компаниям.

Шеф бюро издания Bloomberg в Каракасе Патриция Лая:

«Этот шаг, по сути дела, дает Кремлю возможность для нового маневра – ведь активы переданы в собственность структуры, полностью контролируемой российским правительством, которое под санкциями США не находится».

Эксперт исследовательского центра Baker Institute в США Франциско Мональди:

«Рациональное решение. Оно защищает «Роснефть», важное имущество в Венесуэле, а также – возможность и далее помогать Мадуро, если будет такое желание. Более того, оно может помочь Путину оказать помощь «Роснефти» во время сложной ситуации на рынке. Впрочем, подробности сделки известны не до конца…»

Но прекраснее всех выразился Эндрю Вейсс, вице-президент исследовательского центра Carnegie Endowment for International Peace, назвавший внесуэльский маневр Кремля «открытым сигналом Путина и Сечина администрации Трампа», скажем так, засунуть свои головы в такое место, куда солнце не заглядывает.

Спорить с мистером Вейссом совершенно невозможно, но будем дипломатичны: венесуэльская рокировка «Роснефти» – предложение американцам выполнить свои обещания и снять санкции. Прежде всего, с «Роснефть Трейдинг» и «ТНК Трейдинг».

Америка, прикрути вентиль!

Ситуация с вывозом нефти в данный момент создалась крайне интересная: нефть собственной добычи американские нефтяные компании в больших объёмах вывезти за пределы континента не могут: К-вирус автоматически превращает любые танкеры в «чумные баржи», которые без длительного карантина не примет ни один европейский, японский, южнокорейский порт.

Зато трубопроводы лишены этого недостатка. Ну и чьё предложение – хорошенько соснуть нефти или газку выглядит безотказным?