Что кроется за угрозой Зеленского разорвать Будапештский меморандум

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Новости Украины

На прошедшей на днях и проигнорированной Россией Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Зеленский выдвинул ультимативное требование о проведении переговоров в рамках Будапештского меморандума.

По заявлению Зели, если саммит государств, подписавших меморандум, не состоится, или на саммите Украине, находящейся, по его словам, «в вакууме безопасности», не будут предоставлены новые гарантии, то Киев денонсирует документ по всем пунктам, как недействительный.

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Следует напомнить, что Будапештский меморандум, подписанный 5 декабря 1994 года Российской Федерацией, США, Великобританией и Украиной, предусматривал гарантии безопасности и территориальной целостности Украины в обмен на отказ Киева от ядерного оружия, оставшегося после распада СССР. Документ вступил в силу в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Подписавшие договор государства в связи с передачей Украиной ядерного оружия России брали на себя обязательства уважать суверенитет Украины, воздерживаться от применения силы в ее отношении.

После воссоединения Крыма с Россией власти Украины уже предлагали вернуться к обсуждению этого документа. В 2016 году президент Порошенко безуспешно пытался организовать четырёхсторонние переговоры государств, подписавших меморандум.

Вторую попытку перезапуска переговоров в рамках Будапештского меморандума в апреле 2019 года предпринял тогдашний секретарь СНБО Турчинов, заявив, будто «Ядерное разоружение было исторической ошибкой Украины. Данные нам гарантии безопасности даже не стоят бумаги, на которой они были написаны».

Как будто Украина имела выбор.

До недавнего времени все украинские потуги провернуть фарш назад, шантажируя государства-участники восстановлением статуса ядерной державы, были смехотворны и привлекали внимание только с точки зрения забав политических пигмеев.

Во-первых, ни одна из подписавших документ сторон, включая Украину, положения меморандума так и не ратифицировала. Так что выходить, в общем-то, Неньке неоткуда.

Во-вторых, цель Будапештских соглашений была достигнута: Украина не могла воспользоваться советским ядерным оружием в целях безопасности, но могла загнать его по сходной цене каким-нибудь упоротым бородатым парням в арафатках или чучхейцам Северной Кореи, чего очень опасались в Вашингтоне.

Украина, однако, не осталась в накладе, получив сполна компенсацию в звонкой монете, что составляло часть сделки.

Иначе и быть не могло. Глядя на коррумпированный киевский режим, на Западе были сильно обеспокоены возможной потери контроля Украиной за 165 ядерными боеголовками на её территории. По словам экс-президента Кравчука, за отказ подписать Будапештский меморандум Украине грозили суровые экономические и политические санкции. Для «молодой европейской державы» это было равноценно катастрофе.

Безопасность и территориальную целостность Украины обеспечила только Россия, подписав (а, позже, и ратифицировав) во время визита президента Ельцина в Киев Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве от 1997 года.

В 2014 году, сразу же после победы «революции гидности», киевские путчисты нарушили один из основополагающих пунктов Договора, отказавшись от обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности партнёра, заявив о планах вступления в НАТО.

Кроме того, в Кремле стало известно о планах нового украинского руководства – разрешить США размещать свою военную инфраструктуру в Крыму, что открыло дорогу возвращению полуострова в Россию, а не наоборот.

Свою фатальную ошибку в Киеве осознать отказались, продолжая портить отношения с Россией. В 2018 году МИД Украины предложил денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве, а Порошенко поддержал инициативу ведомства Климкина. Финальная точка была поставлена 1 апреля 2019 года – Договор прекратил действовать.

Таким образом, Украина сама себя загнала в угол, разорвав последний документ, гарантирующий её «нэдоторканнисть». Денонсация превратившегося в фикцию Будапештского меморандума, тем не менее, ставила перед Украиной неприятную перспективу возвращения денег, выплаченных в обмен за безъядерный статус при полном отсутствии перспективы возвращения ядерного оружия.

Шапкозакидательских криков укронациков, будто Неньке ничего не стоит создать с нуля собственную «кузькину мать», специалистами воспринимались как нелепый курьёз и фанфаронство.

Несмотря на всё ещё действующие ядерные электростанции, необходимыми технологиями, кадрами, промышленностью и экономикой Украина не располагала и, надо полагать, не будет располагать даже в необозримом будущем.

С другой стороны, определённое беспокойство, даже в Европе, вызывала неиллюзорная угроза шантажа «грязной бомбой», неоднократно высказанная упоротыми нацистами. Для этого Украина имеет все возможности.

Но и здесь есть ряд серьёзных моментов. В Киеве, несмотря на общую узколобость власть предержащих, не могли не понимать, что первое же применение «грязной бомбы» против кого бы то ни было, сделает украинскую власть изгоем, террористом, и тогда прощайте антироссийские санкции, «весь мир с нами», кредиты, политическая поддержка и прочие плюшки.

Ситуацию следует рассматривать так: понимание есть, но угроза остаётся, поскольку Киев не контролирует наиболее отмороженную часть бандеровского актива.

Новая антироссийская истерия вокруг Украины, развязанная Западом, а также признание Россией республик Донбасса в административных границах 2014 года создают новые угрозы.

Где-то в 2016 году власти Украины, сообразившие, что членство в евроатлантических структурам им не светит ни при каком раскладе, начали реализацию проекта «Если Украина не может вступить в НАТО, то пусть НАТО вступит на Украину». Под «НАТО» в данном случае следует понимать США и только США.

На Чёрном море, в районе Измаила, США развернули строительство собственной военно-морской базы, а на подконтрольной ВСУ территории ЛДНР были открыты секретные тюрьмы, разведпункты, а также центры подготовки террористов инструкторами Пентагона и другими союзниками США.

Украина последовательно превращается Западом в плацдарм агрессии против России при полном безразличии к населению и судьбе страны. Причем при Зеле этот процесс даже ускорился.

Следующим шагом потерявших берега американских глобалистов может стать выдача Киеву ярлыка «внеблокового союзника США», открывая большие возможности для строительства на территории Украины американских военных баз и накачки их наступательными вооружениями.

Можно вспомнить, что статус «внеблокового союзника США» до недавнего времени имел Афганистан. И чем это помогло Афганистану? Правда, Украине тоже никто помогать не собирается. Она в данном случае – всего лишь инструмент чужой политики для достижения определённых геополитических целей.

Весьма вероятно, что американцами будут перемещены с турецкой авиабазы Инджирлик на территорию нового «внеблокового союзника» тактические ядерные авиабомбы или размещена инфраструктура для запуска крылатых ракет по целям в глубине России. К вящему восторгу безмозглого «зеленхоза» и не устающих бряцать оружием укронацистов, для которых не привыкать быть пешками в чужой игре.

По понятным причинам передавать свидомой обезьяне гранату никто не станет, но сам факт развёртывания наступательных вооружений непосредственно в зоне геополитических интересов России будет нести огромные угрозы безопасности не только для нашей страны, но и для всей Европы.

Впрочем, американцев никогда не интересовала безопасность союзников. Все эти их доводы о необходимости провести «дополнительные консультации с европейскими союзниками» – не более чем ритуальные кривляния. Доказательством тому служит предложенный Рейганом Андропову обмен ядерными ударами в Европе, сделанный в 1983 году.

Спасибо, конечно, за предложение, но подобные мероприятия лучше всего проводить где-нибудь на просторах штата Невада.

Объявление Украины «внеблоковым союзником США» окончательно превратит её в государство-камикадзе, экстренный демонтаж которой станет спасением для этой территории. Но не это главное. Россия будет вынуждена создать симметричную ситуацию непосредственно под боком США, заставив глобалистов прийти в себя и убраться подальше от наших границ. А пока что ставки в геополитической игре только повышаются…