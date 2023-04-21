Что крымский турбизнес будет делать во время вынужденной паузы из-за СВО

Низкая загрузка курортов Крыма дает возможность обновить отели и привести в порядок соотношение цена-качество.

Об этом в эфире ForPost сообщила председатель Ассоциации малых отелей Крыма, полпред Общенационального союза индустрии гостеприимства в Крыму и Севастополе Наталья Стамбульникова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Акцент на том, что нужно развивать свое внутри. Нам надо быть готовым ко всему, и сейчас не время для заработков – время для развития внутри объекта. Меры поддержки могут быть. Мое личное мнение, что неплохой мерой поддержки был кешбэк. Первый поток очень хорошо мотивировал гостя ехать, но это ещё до СВО. Опять же, возможна компенсация за проезд к нам, тоже вариант. Ну и, конечно, гостю давать больше, чем он ожидает, то есть сервис должен быть выше цены. Это будет конкретно такая определённая среда – давать больше, чем гость читает на сайтах, предполагает, то есть гостеприимство должно быть на первом месте», – отметила она.

Президент ассоциации «Туристический альянс Крыма» Андрей Пылов напомнил, что на федеральном уровне поставлена задача внутренний туризм сделать приоритетом по отношению к выездному туризму, и в этом Крыму нужно подтягивать уровень.

«Соотношение цена-качество – это ключевой фактор, который нужно просто соблюдать. У нас были перекосы, были хорошие сезоны, когда модная тенденция динамического ценообразования немножко поколебала уверенность потребителя в рынке, то есть цена и качество разошлись, – пояснил эксперт.

– Сейчас все придет в большую норму, потому что спрос в связи со сложившимся обстоятельствами снизился, цена придет к какому-то взвешенному уровню, а качество будет подтягиваться. Сейчас есть пауза для того, чтобы привести в порядок хозяйство. Когда у вас поток туристов, которые в любом случае едут, вам может быть даже некогда заняться правильно хозяйством, что-то обновить. У кого есть запас прочности, кто использует правильные инструменты для инвестирования, может воспользоваться этой ситуацией в любом направлении, создать новые туры, обновить отель, ввести новые сервисы, новые программное обеспечение, в конце концов. Это сейчас тоже актуально».

Пылов напомнил про благоустроенный пляж Новофедоровки, который за последние годы стал просто визитной карточкой западного побережья. В скором времени откроется новая пляжная зона в бухте Капсель.

«В Севастополе в запустении пляж в Любимовке, которые нужно бы привести в порядок, и он бы стал отличной точкой притяжения. Здесь, очевидно, нужно какие-то приоритеты выбрать, в том числе в региональной политике. Хотим развивать здесь пляжный курортный туризм – значит, надо какие-то мероприятия проводить. Пока, я полагаю, у нас нет схватки за потребителя такой острой. У нас есть свой потребитель, нам нужно создать ему правильный продукт, включая логистику, информационную составляющую. А дальше своеобразие Крыма оно есть, оно уникально и то, что мы здесь сделаем сейчас, это только бы не испортить», – заключил эксперт.