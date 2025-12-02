«Что курят литовские пограничники?»: Воздушный конфликт Вильнюса и Минска набирает обороты

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Беспилотник, груженый бумажными красно-белыми флажками (символ белорусских националистов, признанный в Белоруссии экстремистской символикой), упал в Гродно.

Об этом сообщило МВД Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Дрон был оборудован фото- видеокамерой с возможностью сбора разведывательных данных. Специалистами проанализирована информация бортовой аппаратуры и определено, что БПЛА должен был покинуть территорию Белоруссии через Польшу.

Белорусский МИД вызвал временного поверенного в делах Литвы в Беларуси Эрикаса Вилканецаса. Ему был заявлен протест в связи с нарушением государственной границы.

«Расцениваем эти действия как преднамеренную провокацию не только в отношении Республики Беларусь, но и Республики Польша», – заявили в МИДе.

Белорусская оппозиция ринулась на защиту Литвы, попыталась высмеять реакцию Минска и обвинить Белоруссию в том, что она сама запустила дрон, дабы получить аргументы в споре с Вильнюсом, который в последнее время истерит из-за воздушных шаров с контрабандой сигарет.

«Я в теорию заговора тут немножко поиграю. Мне кажется, что это организованная белорусской стороной провокация. В первую очередь, для того, чтобы повлиять на людей в Белоруссии, потому что на повестке были шары и зонды. Это воспринимается как что-то безобидное. А тут у нас беспилотник да еще и с бело-красными флагами. Если посмотреть на этот беспилотник, то становится ясно, что это что-то самодельное», – заявила в эфире «Еврорадио» «политологиня» Алина Харисова.

Однако специалисты установили, что это разведывательный дрон производства Германии: на крыльях отчётливо видна маркировка: R250204, на лопастях – надпись «aero-naut CAMcarbon» и ссылка на производителя.

Депутат белорусского парламента Александр Шпаковский считает, что, запустив беспилотник, Литва хотела спровоцировать Белоруссию на несимметричный ответ «дабы представить маленьких литовских кунигасов невинной жертвой и попытаться продать эту грустную историю американцам».

Белорусский телеведущий Григорий Азаренок предположил, что литовская провокация была направлена не столько против Минска, сколько против Варшавы. Польша и Литва на пару устроили блокаду Белоруссии, перекрыв границы. Однако у поляков быстро сдали нервы, и они подняли шлагбаумы. Литва почувствовала себя обманутой, потому что грузовой трафик отхлынул от нее и ушел на Польшу.

«Дрон — заводской, не самопальный. Может нести с собой боевую часть. Но в брюхе у него оказались нацистские листовки. Это типа Вильня так с нами «шутит». Что этим идиотским жестом хотел сделать Вильнюс? Поднагадить таким вот образом полякам. Очень им не нравится открытие границ с Беларусью именно этой страны», – написал Азаренок в «Минской правде».

Литва решила, что лучший способ защиты – это нападение, и заявила об очередном появлении воздушных шаров в районе вильнюсского аэропорта. Глава МВД Литвы Кондратович в официальном письме призвал еврокомиссара принять немедленные меры против Минска. Откликнулась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая заявила в сети X, что число вторжений «режима Лукашенко» в литовское воздушное пространство растет и это «неприемлемо».

На обвинения ответил еще один белорусский депутат Олег Гайдукевич.