Что Лукашенко потребует от американцев за возвращение посла?

18.09.2019, Москва, Елена Острякова

Возвращение посольства США в Минск произойдет не раньше осени 2020 года и будет зависеть от решения нескольких экономических вопросов в интересах Белоруссии. За это руководство РБ разрешит американцам развивать свои идеологические структуры.

Об этом в своем телеграмме пишет политолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вероятно, реальное возвращение посольства произойдет после президентских выборов 2020 года – ближайший год можно затянуть на процедурном уровне. В дальнейшем для понимания реального состояния дел Беларусь-США стоит следить за следующими магистральными процессами: судьба санкций в отношении концерна «Белнефтехим»; доступ к льготным западным кредитам для белорусских госпредприятий и минфина; рост инфраструктуры «мягкой силы» и сетей влияния по линии USAID и ему подобных фондов», – пишет Уралов.

Для понимания, в какой стадии находятся договоренности, он предлагает следить за реакцией белорусских оппозиционных СМИ, которые финансируются из Польши.

«Поляки как никто другой следят за поведением США, потому как стремятся занять место главных партнеров в регионе. Естественно, «белорусский кейс» для них не менее важен, чем в свое время был украинский», – пояснил Уралов.

Заместитель госсекретаря Дэвид Хэйл, побывавший в Белоруссии, заявил о восстановлении диппредставительства на уровне послов. Минск отозвал своего посла в Америке Михаила Хвостова в 2008 году после того, как США ввели против Белоруссии санкции в ответ на отказ Минска освободить из колонии оппозиционера и экс-кандидата в президенты Александра Козулина. Тогда же главе американской дипмиссии в Беларуси Карен Стюарт предложили покинуть страну.