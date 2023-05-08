Что мешает победе России

Всего за пять дней мая российские власти, и мы с вами, дорогие сограждане, получили четыре раза, как говорят, «по щам». Но как?! В первые два дня две диверсии на железной дороге под Брянском. В итоге сошло с путей 17 вагонов и цистерн, возник пожар и разрушена не одна сотня метров железнодорожного пути. Наши партизаны в годы Великой Отечественной подобные действия считали весьма успешными, и исполнителей представляли к правительственным наградам.

Однако, почему-то наши власти никаких реальных действий в отношении исполнителей ни на политическом, ни на поле войны не предпринимают! Словно это не диверсанты врага работали на нашей суверенной земле, а пьяные хулиганы из соседнего села набили морду кому-то, не поделив девку. Конечно, речь не о том, чтобы найти и наградить исполнителей, естественно, нет! Но воздать по заслугам надо бы! Однако, налицо, стремление замять дело, не привлекая внимания широкой общественности! Нет, СМИ, конечно, отреагировали. Ну, и все!

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Но не тут-то было. Наши враги, уже давно ощущающие свою полную безнаказанность, приготовили еще один «привет», но уже лично главе Российской Федерации Путину. И взорвали беспилотник над резиденцией президента в Кремле, видимо, чтобы ему уж совсем не скучно было!?

И какова реакция? А вполне себе ожидаемая! Теперь официально заявлено, что у Кремля развязаны руки для нанесения ответного удара тогда, когда Кремль посчитает это необходимым.

Пока готовилась статья, начальник разведки ВСУ Буданов публично заявил, что будет убивать русских в любой точке мира. Он прекрасно понимает, что действующие власти России ничем ему не угрожают, и потому руки у него развязаны для новых диверсий и терактов.

По сути, всё, чего можно ждать из Москвы – 589–е предупреждение о пересечении противником очередной красной линии. За которым, готов держать пари, никаких реальных действий не последует.

В мировой истории уже был прецедент, когда в связи с обострением американо-китайских отношений в 1950-1960-х годах по тайваньскому вопросу, китайцы всякий раз присылали официальное предупреждение США по факту нарушения ими границ КНР. К 1964 году их было же 900. И все последние! Так, «последнее китайское предупреждение» стало нарицательным. Вступив в период добрососедских и партнерских отношений с Китаем, Россия, очевидно, решила копировать этот опыт восточного соседа в международных отношениях.

И вот, получите новую пощечину – подрыв автомобиля Захара Прилепина. Нет, не на Донбассе. В Нижегородской области. То есть в российской глубинке.

И что сказали наши официальные власти? «Ответственность за этот и другие террористические акты лежит не только на украинских властях, но на их западных покровителях, в первую очередь на США», — говорится в сообщении МИД.

Во, как! Ну, уж теперь точно, и «украинские власти и их западные покровители» сгорят со стыда и пообещают так больше никогда не делать! Как в детском саду некогда бывало.

А почему нет? Ведь все ответные действия – детский сад! И не более!

А почему Россия столь деликатна со своими откровенными врагами? Почему не предпринимает реальных мер противодействия? Почему не разнесет на молекулы мосты и узлы транспортных коммуникаций, через которые в период подготовки к ВСУ к наступлению идут военные поставки из Европы? Почему не ударит, наконец, по центрам принятия решений на Украине? Почему не «завалит» пана Зеленского и его подельников? Это что, трудно исполнимо? Отнюдь! Для решения этих задач есть и силы и средства. Одного нет! Политической воли руководства страны!

А почему? Разве не очевидно, что для того, чтобы победить нужно и общество мобилизовать на войну, и все министерства и ведомства и экономику страны перевести на военные рельсы и промышленность заставить работать в режиме войны! А чтобы восполнить весьма значительные потери, новые училища открыть для подготовки офицеров, начав с ускоренных краткосрочных курсов. А чтобы учить не менеджменту в военных училищах, а тому, что необходимо на войне, анализ боевых действий провести, подготовив методички на основе полученного опыта. Нужно нарастить и численность вооруженных сил РФ до 1-1,5 миллионов человек, для достижения Победы, признав, что у нас реальная война, а не невнятная СВО, и призвав для этого и желающих Родине служить и тех, кому полагается по закону Родину защищать.

Тогда, когда наши парни воюют в смертельной битве с Сатаной, надо прекратить демонстрировать пошлое кривляние на сценах и экранах России. Я имею всевозможные шоу, типа «Маска» (российская версия корейской Masked Singer) , которое возглавляет король-Филя и вся его гламурная свита и ему подобных Аватар-шоу голландских, британских и германских копий. На днях в Главном Управлении ГШ РФ прошло мероприятие, посвященное Дню Победы, которое завершило выступление Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова. Второй песней была «Священная война»- песня написанная Лебедевым-Кумачом и Александровым в самые первые дни Великой Отечественной. Уже 26 июня 1941 года ее исполнила на Белорусском вокзале одна из групп Краснознамённого ансамбля красноармейской песни и пляски СССР. Песня, которая до сих пор поднимает и буквально и в переносном смысле настолько, что весь зал с первых нот встал и слушал е стоя! Не скажу, что сейчас не пишут достойных патриотических песен. Пишут! Вот только не звучат они почему-то ни на ТВ, ни на радио и, ни на специальных концертах. Очень избирательно.

Да что там! В школах не принято ученикам рассказывать о текущих боевых действиях, о том, что сейчас за их жизнь и свободу бьются и погибают их старшие братья и отцы! Вместо того, чтобы приглашать в школы ветеранов военной службы и военных конфликтов для того, чтобы открыто говорить о происходящем, учителям из министерство просвещения спускает сверху указания не касаться этой темы.

Видите ли, не все граждане нашей страны поддерживают СВО! А почему?

Может быть, стоит государству более отчетливо заявить и внутри страны о своей позиции? Да и на международном уровне обозначить свою готовность победить?!

Да вот только никто этого не делает, и делать не станет. Поскольку нет у власть предержащих желания победить!

Кто-то крикнет: «Крамола! Абсурд! Паранойя! Этого не может быть!»

Отвечу, может! И вот почему. Начавшаяся война, которую упорно называют невнятными тремя буквами, пошла не так, как мечталось. Не стану повторять то, что написано многократно другими авторами. А заодно, затянувшись на неожиданный срок, она произвела в обществе нежелательные, для власти, изменения и разделила население страны на ее народ и жителей.

Народ, осознав опасность, делает все, чтобы помочь нашей воюющей армии. И делает это настолько активно и все активнее, что благодаря этому в наши подразделения поступает и снаряжение и техника, которых не было, и нет. Как и все то, что украдено военными чиновниками, которые, почему-то, не добывают прощение народное с кайлом в руках, а в самом крайнем случае, перемещаются на другие должности. Все это восполняется Русским Народом.

И на этом фоне поведение жителей России, которые мечтают, чтобы все вернулось и стало по-старому, становится все более понятно и заметно. Все большая часть Народа начинает просыпаться и задавать примерно те же вопросы, которые подняты в настоящей статье выше. А это рано или поздно приведет к тому, что вопросы действующей власти будут заданы в лоб! А поскольку внятных ответов нет, власть придержащие могут, эту самую власть, потерять. И, разумеется, очень сильно этого не желают.

Поэтому сейчас после серии успешных диверсионных и террористических атак противника, о которых в наших СМИ не писал только ленивый еще, осенью прошлого года, мы читаем невнятное блеянье, которое отнюдь не вселяет оптимизма. Напротив, порождает мысли о бессмысленности борьбы до победы!

При этом сейчас еще народу можно вешать на уши всевозможную лапшу о том, что «мы, по-хорошему, еще и не начинали». И о том, что есть некий «хитрый план верховного». И о том, что «нам с вами всего не рассказывают, а на самом деле, вот сейчас мы каааак жахнем!» Некоторые верят…

А под шумок можно и транзит нефти осуществлять через Украину с уплатой стоимости транзита нашему же врагу, – деньги уж больно хорошие, терять не хочется! И сообщать о готовности к переговорам и по другим вопросам…

Самое желаемое для некоторых чиновников – это спустить все на тормозах, остановить войну, а там, авось все рассосется и наладится! Как-нибудь договоримся. Что-нибудь вернем. Откупимся. И все пойдет по-старому и главное,- министерство «Роспил» заработает, как прежде. А значит и жизнь за счет страны на широкую ногу снова наладится!

А вот победа этого не даст! Народ и сейчас уже не желает такого результата, а став народом-победителем, потребует все права победителя строить ту страну, в которой он хочет жить, а не ту, которую нам навязали заокеанские «заклятые партнеры».

Да, и вернувшиеся с войны солдаты тоже поинтересуются, почему они не имели всего того, что должны были иметь?! И ведь спросят, куда, собственно делось и разрекламированное супер оружие? Не купили? Тогда где деньги?

Наверное, поинтересуются, почему «вторая армия Мира» никак не могла одолеть ВСУ, которые «болтаются» на 25-м месте?

А самое главное спросят: «Ну, вот, мы победили! Что дальше? За что бились то?»

За Украину вне НАТО? И все?

Но ответов нет, и чиновникам даже страшно представить миг такого допроса после победы. Именно поэтому и победа им не нужна, ни по каким соусом!

Поэтому и нет сейчас в зоне боевых действий в нужном количестве оружия и боеприпасов. Поэтому и воюют наши, лежавшим десятилетиями в запасниках вооружением, которое было создано еще при Сталине…

***

Когда война едва началась, сосед по даче с надеждой спросил: «Как думаешь, победим?» На что я ответил: «Если не предадут, – безусловно!» Осенью он подошел ко мне и спросил: «А ты откуда знал?».