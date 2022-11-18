Что мешает России полностью отказаться от турецких помидоров

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Россия постепенно движется к тому, что сможет самостоятельно обеспечивать себя овощами и фруктами. К 2030 году основная масса задач в этом направлении должна быть решена.

Об этом в эфире авторского канала политолога Семена Уралова заявил экономический обозреватель Иван Лизан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Еще в 2015 году Россия свои потребности в томатах закрывала на 25%, тогда как в прошлом году собственное производство увеличилось до 60%. Это стало возможно благодаря государственным субсидиям на строительство крупных тепличных комплексов, позволяющих прогнозировать урожай и работать круглый год.

«В Советском Союзе тепличные хозяйства были развиты, но не чета современному, – отметил эксперт. – Современные технологии благодаря цифровизации и внедрению различных датчиков превращается в тепличные заводы. А теплица шестого поколения – это вертикальное овощеводство, когда грунт не нужен, все выращивается на гидропонике».

Благодаря тому, что тепличные хозяйства строились последние 5 лет, четверть из них использует современные технологии и оборудование. Они позволяют выращивать овощи практически в любой точке России, в предсказуемых объёмах на протяжении всего года. Лучше всего развивается производство огурцов и помидор, потому что это часто употребляемые овощи, и у них наибольшее урожайность: с 1 квадратного метра теплицы можно собрать 100 килограмм томатов и 160 кг огурцов.

«Мы по огурцам можем есть круглый год свои тепличные и обычные грунтовые, направлять на переработку и консервацию. По томатам мы ещё можем расти, и потенциал здесь большой. К 2025 году производство и потребление выровняется, и этот сегмент расти перестанет. Но начнут обращать внимание на другие культуры – баклажаны, болгарский перец», – считает Лизан.

Импорт помидоров из Турции за последние годы сократился до 450 тысяч тонн, основным поставщиком в РФ стал Азербайджан. Причем импорт идет активно в начале сезона производства овощей открытого грунта, а затем рынок заполняют местные производители. Но здесь главная проблема в отсутствии семенной базы – зарубежные гибриды, дающие высокий урожай, не воспроизводят семена такого же качества в плодах.

«Программа по развитию семеноводства рассчитана до 2030 года, и к этому сроку семенами более-менее будем себя обеспечивать для выращивания овощей и фруктов. Что касается ежегодной потребности 18,3 миллиона тонн овощей, дефицит оставляет почти 20%. Но и потребление в России на 23% ниже нормы, так что пространство для роста колоссальное, – уверен эксперт. – Есть ряд специфических культур, импорт которых заместить будет сложно. Тот же чеснок Китай производит в таких количествах и продает по такой цене, что в масштабах страны замещать его собственным производством не имеет экономической целесообразности».

Вслед за ростом собственного производства встанет вопрос фрукто- и овощехранилищ, позволяющих регулировать поставки на рынок и не допускать резких скачков цен. Сейчас в России складская мощность составляет 8,8 миллиона тонн единовременного хранения при потребности в 10 миллионов тонн.

Специфика овощехранилище состоит в том, что они позволяют сохранить урожай яблок на 11 месяцев, если это хранилище с регулируемой газовой средой (откачивается кислород, и яблоки не портятся). Но таких в России всего 30%, а строительство новых тормозит рост цен на металл и логистические сбои.

Пока что до 58% списаний в торговых сетях приходится на плодоовощную продукцию. А в перспективе за счёт грамотной организации хранения можно обеспечить потребности населения без перепроизводства.

Эксперт также прогнозирует, что большую роль в процессе импортозамещения смогут сыграть и плодородные земли исторической Новороссии, недавно возвращенные в состав РФ. Здесь выиграют инвесторы, которые первыми, не побоявшись рисков, вложат деньги в современное производство на новых территориях.

«С учётом новых территорий, где прекрасные земли и не было бизнеса и средств, можно делать просто чудеса», – сказал Лизан.