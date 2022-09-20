Что мешает России, Венгрии, Румынии и Польше поделить Украину

Новости Украины

У всех на устах украино-российский конфликт, перешедший в нынешнем году в вооруженную стадию. Однако не стоит думать, что на западном фронте у Незалежной все так уж безоблачно и гладко. И если многовековые противоречия с теми же поляками усилиями официоза двух стран пока что отошли на второй план, и до поры заметены под коврик, а польская украинофобия переместилась на уровень гражданского общества, то проблемы с венграми и румынами носят вполне официальный характер.

Однако, если взаимные претензии Киева и Будапешта хорошо известны, то тема румынских притязаний на часть «украинского наследства» попадает в фокус медийного и общественного внимания не так часто. Именно по этой причине расцененный в Киеве, как антиукраинский, воскресный спич бывшего главы МИД Румынии Андрея Марга стал в некотором роде сенсацией. Хотя, если бы наблюдатели внимательно отслеживали динамику отношения к Украине в румынском политикуме и обществе, произошедшее стало бы не сенсацией, но обыденностью.

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Вкратце напомню, что произошло. Упомянутый Андрей Марга заявил в интервью румынскому медиа Digi24, что Украине нужно уступить часть своих территорий России, Польше, Румынии и Венгрии.

«Мы находимся в совершенно особой ситуации. Я со всей ответственностью говорю, что Украина находится в неестественных границах. Она должна уступить Закарпатье Венгрии, Галичину – Польше, Румынии – Буковину, а России – Донбасс и Крым. Это территории других стран, иначе будут конфликты», – сказал бывший глава румынской дипломатии.

Марга также добавил, что решение вопроса окончания нынешней войны Украине нужно искать в диалоге с США, Россией, Германией и Китаем.

«У нас нет секретных документов, которые привели к ситуации в Украине. Пока не будет достигнуто согласие, мира в Европе не будет, демократия пострадает. Я за политический реализм, у сверхдержав США, Китая, России и Евросоюза должно быть понимание новой структуры безопасности в Европе и мире», – цитируют политика румынские СМИ.

И, в общем-то, румын не сказал чего-то нового или ранее неизвестного тем, кто хотя бы справочно интересовался историей формирования нынешней Украины в ее современных границах. Даже сами украинские историки признают лоскутный характер своей страны, собранной из ошметков соседних империй отнюдь не усилиями националистических борцов за независимость, а благодаря заклеймленным нынче на Украине позором «советским оккупантам», без которых петлюровская УНР, даже не утони она в бурных водах Гражданской войны в распавшейся Российской империи, не имела бы минимум 40% своих нынешних территорий – то есть, вдвое больше, чем успела «отгрызть» от Незалежной Россия в ходе СВО.

Однако знание не равно признанию. Поэтому-то украинская государственная мифология всячески отторгает очевидные факты, загоняя их в гетто коллективного национального бессознательного и реагируя истериками на любые попытки рациональной деконструкции своей выдуманной соборности.

Вот и в случае с заявлением Андрея Марга последовала незамедлительная отповедь от посольства Украины в Бухаресте:

«Сожалеем, что бывший министр Андрей Марга европейского и демократического государства выступает с заявлениями, которые ставят под сомнение базовые принципы международного права, в частности нерушимости границ».

Украинцы также потребовали от официальной румынской власти жесткой реакции на слова экс-министра, а также назвали «обеспечение полного уважения к нерушимости границ основой безопасности и стабильности на континенте».

Сами по себе отсылки к нерушимости границ в условиях смерти постялтинского и постхельсинского мира, когда сильные мира сего давно и дружно «забили» на нерушимость чужих границ, последовательно санкционировав развал СССР, Чехословакии, затем ободрав как липку и стерев с карты Европы Югославию, говорит о крайней степени фарисейства таких говорунов.

После 1991 года карта мира пополнилась почти тридцатью новыми странами – и это речь идет только о тех, в отношении которых был консенсус на уровне ООН. Добавим к ним еще два десятка непризнанных или частично признанных и с десяток потенциальных, стоящих в очереди на отделение на низком старте – и какая к черту нерушимость границ?

Примечательно, что сам виновник дипломатического скандала Андрей Марга не только не извинился перед Украиной, но усилил мессидж своего предыдущего высказывания, напомнив Киеву, из-за чего тот оказался лицом к лицу с перспективой территориального уменьшения.

«Ошибаются те, кто сводит дискуссию о конфликте на Украине к международному праву, забывая об исторических корнях конфликта и обязательной безопасности другого. Вопрос границ обострился после того, как Украина отказалась применять Минские соглашения, которые поддерживали и европейцы», – добавил румынский дипломат, подчеркнув, что его слова соответствуют исторической правде и общим интересам стран региона.

Кстати об общих интересах. Незадолго до Марга те же тезисы, почти слово в слово повторил венгерский премьер Орбан на закрытой встрече партии «Фидес — Венгерский гражданский союз», только тогда они почему-то не вызвали скандала. Если верить пересказу венгерской газеты Nepszava, Орбан подчеркнул, что лишь благодаря прямому виешательству Запада украинский конфликт перерос из локального в глобальный.

К слову, высказывания Андрея Марга настолько пришлись ко двору в российских СМИ, что никто из цитирующих румына россиян не обратил внимание на четко очерченную им границу сферы российского влияния и российских территориальных притязаний, которые готовы проглотить умеренные западники: речь идет только и исключительно о Донбассе и Крыме.

Любое продвижение РФ дальше обозначенных границ будет рассматриваться в Европе, как нелегитимное. Соответственно, глупо рассчитывать на то, что удастся уговорить Европу дипломатическим путем на присоединение к РФ Херсонщины и Запорожчины. Сделать это Россия сможет исключительно по праву победителя, а не путем хитрых договорняков за столом переговоров.

За кадром подобных заявлений остается унаследованное политиками восточноевропейских стран историческое знание о соответствующих прецедентах, с которыми сталкивались эти государства в середине 20 века. Самый яркий пример в этом ряду сама Румыния, ставшая при короле Кароле Втором жертвой двух Венскоих Арбитражей, лишившего ее почти трети территорий, приобретенных по итогам Первой мировой войны.

По итогам Первого арбитража Венгрия вернула себе в 1938 году южную Словакию, а в 1939-м – Карпатскую Русь. В последнем случае державы континента полностью растоптали самодеятельную инициативу украинских националистов, объявивших независимость Закарпатья во главе с президентом Августином Волошиным.

По итогам Второго Абитража 30 августа 1940 года, при посредничестве и под давлением стран Оси Венгрия получила от Румынии Северную Трансильванию. Двумя месяцами ранее – 26 июня 1940 года – Москва передала Румынии ультиматум, по итогам которого с 27 июня по 3 июля Румыния уступила Советскому Союзу Бессарабию и Северную Буковину, захваченные ею после Первой мировой войны.

Хотя Румыния и не сильно желала расставаться с захваченными территориями, однако посчитала это лучшим выходом в сравнении с возможными последствиями прямого военного столкновения с Красной Армией с СССР. Для стран же «Оси» мир на Балканах был необходим как по стратегическим, так и по материальным причинам, потому-то они предложили заинтересованным сторонам решить дело путём прямых переговоров.

Аналогии с современностью напрашиваются сами собой. А то, что об этом заговорил румынский политик еще и символично, ведь Румыния 80 лет назад сама прошла через подобное. Другое дело, что киевские политики, в отличие от Кароля Второго, чувствуют за своей спиной вполне ощутимую поддержку англосаксов, а потому договариваться не будут в любом случае, в надежде получить все военным путем.

Теоретически что-то подобное Венским Арбитражам, но по украинскому вопросу могло бы получить шанс на воплощение, но только в случае военной победы России в ходе нынешней войны, когда у европейцев с американцами не оставалось бы иного выхода, кроме фиксации зон влияния на бумаге.

Пока же наиболее реалистичным вариантом видится продолжение войны путем ее эскалации. Разве что в ноябре американцы не сочтут за лучшее подморозить конфликт, навязав сторонам «худой мир», сторонников которого все еще критически много в Москве.