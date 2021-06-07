Что мешает России заработать на миллиардах китайских туристов

07.06.2021, Москва, Игорь Петров

Для России туризм пока что генерирует убытки, и это происходит не из-за плохого климата, а из-за плохих инвестиционных условий. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявила Татьяна Веллер, инвестиционный директор по гостиничному бизнесу АО «Промышленно-финансовая группа «Сафмар», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«В текущий момент туризм генерирует чистый убыток в стране в размере примерно 20% от внешнеторгового сальдо. Это огромные деньги. Чистый минус для экономики. Каждый год без мультипликаторов это десятки миллиардов долларов, каждый миллиард долларов – это порядка 100 тыс. рабочих мест. Потерянных. В 2019 году импорт туристических услуг в России составил 19 млрд долларов, экспорт (туристы из дальнего зарубежья)– 9 млрд долларов. Причина проста – наш продукт пока по цене и качеству, к сожалению, не может конкурировать с зарубежными аналогами, с зарубежным предложением. Причина – вовсе не климат, вовсе не то, что у нас холодно, невкусно, скучно. Причина – в основных ключевых параметрах для создания физической инфраструктуры туризма, тех же отелей, например. Это землепользование, это налоговая нагрузка, это таможенные пошлины, это стоимость и сроки кредитования. Пока что всё это в разы выше чем то, что мы видим в туристических центрах, которые успешно извлекают за рубежом деньги для казны. Это – рынок инвестиционный, деньги выбирают, куда идти. Разумному инвестору трудно найти причину инвестировать в туристическую инфраструктуру в России, если прибыльность бизнеса стремится к нулю, а о сроке окупаемости говорить сложно. По данным Росстата, за 2019 год операционная прибыльность отеля – меньше 3%. Это смешно. В мире много примеров, где туристические центры предлагают инвесторам рентабельность 20% и выше», – сказала Татьяна Веллер.

По ее словам, страна могла бы много зарабатывать на туристах из Китая.

«У нас в радиусе 9 часов полёта от Москвы живёт 2,5 млрд населения, около 50% мирового ВВП, что на душу около 19000 долларов, к слову, в России в 2020 году на душу населения было 9000 долларов. То есть, мы могли бы зарабатывать для страны дополнительно огромные деньги», – сказала Веллер.

Примером неконкурентной и неразвитой инфраструктуры являются гостиницы.

«В стране огромное количество гостиничных номеров, больше миллиона. Это больше чем в Турции, это почти столько же, сколько в Китае. Проблема в том, что небольшие отели – это 65% номерного фонда, это даже микро-отели, потому что большая часть из них – меньше 19 номеров. Как вы считаете, насколько возможно на этой базе создать какие-то конкурентные продукты? 75% гостиниц – на упрощёнке, потому что они маленькие. Они не генерируют доходы в бюджет. Остальные 25% – это, по большей части, санатории, которые тоже не генерируют доходы в бюджет. Это основное направление. Я считаю что нам нужно начать смотреть на туризм, как на направление, где мы с вами конкурируем на международном рынке за инвестиционные деньги и за того же туриста», – сказала Татьяна Веллер.