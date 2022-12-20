Что могло остаться за кадром «судьбоносной» встречи Лукашенко и Путина

В понедельник вся российская верхушка десантировалась в Минске. Мало того, что туда прилетел Путин, который не радовал белорусского коллегу своим присутствием аж с середины 2019 года, так в этот раз его сопровождала представительная делегация – глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, вице-премьер Алексей Оверчук, помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, руководитель Роскосмоса Юрий Борисов.

Такого количества высоких гостей из Москвы белорусская столица не видела очень давно и один только этот факт делал визит событием экстраординарным. Подогревали интерес и пресс-службы обоих президентов, подавая встречу как стратегическую и судьбоносную.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Сама встреча продолжалась 2 часа 35 минут. По меркам двусторонних контактов это немного, мы уже привыкли к тому, что белорусский президент гостит у российского коллеги по два-три дня. Закончилась же она на редкость скучной пресс-конференцией, на которой не было сказано ничего исторического и судьбоносного. Да и журналисты старались не задавать неудобных вопросов.

Тема спецоперации на Украине их, например, совершенно не заинтересовала. Договорились продолжать строить АЭС, углублять интеграцию, установили новые цены на газ, которые Лукашенко понравились, но озвучивать цифру он не стал. Шла речь и об укреплении региональной военной группировки, что фактически означает глубокую интеграцию войск, разумеется, при доминировании России.

Но такие планы – уже не новость, эти разговоры идут уже не первый месяц. В общем, встреча прошла вроде бы успешно, стороны остались довольны, но то, что было сказано публично, абсолютно не соответствует масштабу мероприятия. Ради такого точно не стоило везти в Минск такое количество высокопоставленных чиновников. Выходит, самое главное, ради чего все и собрались, на пресс-конференции озвучено не было.

Самое резонансное заявление, сделанное во время пресс-конференции – слова Путина о том, что белорусские экипажи будут готовиться для боевых самолетов «со специальной боевой частью». Расшифрован термин не был, но, по всей видимости, речь идет о ядерном оружии. Известно, что часть самолетов белорусских ВВС недавно были переоборудованы, чтобы иметь возможность нести ядерный боеприпас. Обладать собственной Бомбой – голубая мечта Лукашенко. Неужели он ее скоро получит?

Пока об этом говорить рано. Можно переоборудовать самолеты и обучить пилотов, но давать ядерную дубинку в руки импульсивному и переменчивому белорусскому лидеру – слишком рискованный шаг. Пока это можно рассматривать как риторику, направленную на то, чтобы остудить пыл украинских и европейских оппонентов. Но не сомневаюсь, что боеприпасы «со специальной боевой частью» появятся в случае полномасштабной военной агрессии против Белоруссии, и у Лукашенко хватит яиц их применить.

Разумеется, больше всего разговоров было по поводу возможности присоединения Белоруссии к боевым действиям против Украины. Несмотря на устроенную по этому поводу украинскими и некоторыми белорусскими оппозиционными СМИ истерику, я, скорее, разделяю точку зрения американского Института изучения войны, который считает такое развитие событий маловероятным. Белорусская армия для такого конфликта мала и слабо вооружена и ее вовлечение способно создать больше проблем, чем дать преимущество на поле боя.

Однако военные приготовления в республике идут, и Лукашенко, как минимум, рассматривает возможность того, что придется воевать, хотя и очень этого не хочет. Поэтому совсем сбрасывать со счетов такую перспективу все-таки не стоит.

Но, если вероятность прямого вступления Белоруссии в войну невелика, то другие формы поддержки Минском российской спецоперации явно обсуждались активно и подробно. О поставках вооружений и электроники на пресс-конференции говорилось, как и о создании новых видов техники. Белоруссия имеет относительно неплохой собственный ВПК, выпускает собственные колесные тягачи, дроны, радиоэлектронику, которые будут востребованы на фронте.

Если понадобится открыть второй фронт – Белоруссия снова, как в феврале, может предоставить свою территорию и военную инфраструктуру. Наконец, если белорусы не перейдут украинскую границу официально, в рядах вооруженных сил, это не значит, что они не смогут сделать это в частном порядке. Недавно Путин подписал указ, позволяющий иностранным гражданам служить в российской армии, да и тот же «оркестр» Вагнера охотно принимает белорусских граждан.

Я лично знаком с теми, кто после начала боевых действий уехал сражаться на Донбасс и еще больше знаю тех, кто готов это сделать. Осталось только принять политическое решение и разрешить это делать официально, не опасаясь уголовной ответственности.

Вот об этом президенты могли говорить на «стратегической» встрече, и ради этого стоило везти в Минск представительную делегацию. По понятным причинам, такие детали остались за кадром, но о многом мы можем сами вскоре узнать после того, как запланированное начнет реализовываться.