«Что мы вам сделали?» – армяне обвиняют Украину в убийстве жителей Нагорного Карабаха

04.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина с 1991 года оказывала Азербайджану масштабную помощь в войне против Нагорного Карабаха, в том числе, поставками вооружений и отправляя туда своих наёмников.

Об этом в эфире украинского телеканала «Наш» заявил советник президента Нагорно-Карабахской Республики Давид Бабаян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я, как человек, как армянин, как христианин, хочу обратиться к Украине и сказать: «Товарищи, вы почему с 1991 года всячески поддерживаете Азербайджан? Вы почему послали наёмников во время Первой Карабахской войны, вы всячески их поддерживали! Вы знаете, сколько снайперов-женщин из Украины приезжали и воевали на стороне Азербайджана в 1991-1994 годах, какая техника была продана? Почему, что мы вам сделали?

Как можно, чтобы с Украины приходили тысячи наёмников и воевали на стороне Азербайджана против Нагорного Карабаха?» – взмутился он.

Другой участник эфира – экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко попытался перебить своего иностранного оппонента, однако армянский политик продолжил говорить, подчеркнув, что именно благодаря такому поведению Киев лишился поддержки Еревана на всех международных площадках.

«Тогда не было ни Крыма, ни Донбасса, тогда вообще не было никаких территориальных вопросов между Украиной и Россией. То есть, более двух десятилетий активнейшая военная, экономическая и политическая помощь. Ваши соотечественники воевали у нас здесь, убивали наших мирных жителей. Почему так происходило?

Когда ООН голосует, мы учитываем целый ряд факторов – то, как проголосовала Украина на очень многих резолюциях, касающихся того же самого Нагорно-Карабахского конфликта. Мы учитываем реальную помощь», – добавил политик.

Романенко в ответ попытался юлить, заявив, что Киев всегда был за мир, а наёмничество на Украине запрещено.

«Во время голосования в ООН относительно вопроса Карабаха, Украина всегда и последовательно придерживалась одного подхода, связанного с тем, что конфликт необходимо решать мирным путём. Переговоры идут в Трёхсторонней контактной группе – как у вас, так и у нас, здесь много параллелей.

Относительно наёмников хочу сказать, что на Украине действует закон, который запрещает такого рода деятельность. Но, к сожалению, у нас есть отдельные формирования, которые таким образом себя проявляли, и есть ответственность такого рода людей, которые этим занимались. Но это не значит, что это государственная политика», – заверил Романенко, добавив, что вооружение Азербайджану поставлялось якобы не Украиной, а Россией.