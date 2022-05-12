Что мы знаем о сербской монархии?

В сербских и иностранных СМИ прошла новость, которую многие и не заметили: потомственный принц Сербии Петр Караджордевич отказался от своих прав по рождению в пользу своего брата, принца Филиппа.

Как отмечается, эти права однажды позволили бы ему стать главой сербской династии.

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Отречение от роли потомственного князя сербского Петр сформулировал так: «Актом отречения отрекаюсь за себя и всех своих потомков, которые родились или родятся в брачных отношениях или вне брака.

Я передаю все права, основанные на праве рождения, следующему рожденному после старшинства, моему брату принцу Филиппу, что является автоматическим процессом с этим отречением и нашей суверенной волей.

Я не отказываюсь от прав, вытекающих из права на наследование имени, звания члена королевского дома, титула принца и всех других прав и обязанностей, которые закон и традиция налагают и возлагают на члена семьи».

Это решение вступило в силу в день подписания, 27 апреля 2022 года, и свидетелями этого акта стали, в частности, принцесса Мария да Глория Орлеанская и Браганса и его брат принц Филипп.

Филипп с супругой

Решение было раскритиковано многими. Некоторые утверждают, что оно не имеет обязательной юридической силы, поскольку было принято за пределами сербской территории – в Севилье, Испании. Также утверждается, что такое отречение не соответствует правилам, применимым сербским законодательством со времен существования монархии.

Князь Петр, который не женат и не имеет детей, утверждал, что это решение отвечает интересам будущего сербской королевской семьи. Он также отметил, что сделал это для самого же блага, поскольку он по-прежнему намерен жить в Испании и не планирует возвращаться в Сербию. При этом некоторые эксперты сомневаются, в курсе ли поступка был отец принца Александр.

Александр

Действительно, для большинства читателей то, что в этой стране, оказывается, есть свои принцы, стало неожиданностью. Однако не стоит представлять себе размах любой мало-мальски значимой европейской монархии. У них- то с легитимностью все более-менее в порядке. В отличие от сербской династии.

А все дело в том, что хотя кронпринц Югославии 73-летний Александр и живет в элитном белградском районе Дединье, да еще и в королевском дворце, который ему не принадлежит, прав на этот титул он де-юре не имеет. Когда в 1945 году, после окончания Второй мировой войны к власти в Югославии пришли коммунисты под руководством Иосипа Броза Тито, династия была смещена, а ее тогдашний глава, бежавший из страны от фашистов в марте 1941 года – отец Александра, Петр, подписал отречение от престола. Всего же династия Карагеоргиевичи, Караджорджевичи (серб. Карађорђевићи) формально просуществовала как правящая княжеская с 1842 года и в статусе королевской – до 1941 года.

Несмотря на то, что формальных причин для восстановления монархии в современной Сербии нет, здесь существуют свои политические объединения, выступающие за воссоздание королевского престола и передачу власти оставшимся представителям династии.

Например, одна из них, Сербское движение обновления (СПО), получила после недавно прошедших в стране парламентских выборов три места в парламенте.

Еще одна – «Движение за восстановление Королевства Сербия» (ПОКС) получила 10 мест в Скупштине вместе со своми коллегами по коалиции – движением «Двери». Идею восстановления монархии поддерживает и демократ Милош Йованович. Под его предводительством Демократическая партия Сербии вошла в коалицию НАДА – и в итоге все вместе взяли 15 мест в парламенте.

Таким образом, монархические настроения имеют и политическое выражение в этом балканском государстве. Однако, как показывают и соцопросы, и результаты выборов, шансов для превращения их в реальные действия практически нет.