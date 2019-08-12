Что на самом деле сорвало подписание совместного обращения Зеленского с Варфоломеем?

12.08.2019, Киев, Дмитрий Скворцов

В «СЦУ» очень расстроены итогами встречи Зеленского с т.н. «Вселенским патриархом» Варфоломеем, – сообщают источники «Политнавигатора». И поводов для оптимизма на ближайшее будущее там пока не усматривают.

Визит президента Украины на Фанар как нельзя лучше подтвердил положение «отсутствие результата – уже результат». Он продемонстрировал разрыв преемственности политики свидомо-озабоченных президентов Кравчука, Ющенко и Порошенко в отношениях государства и церкви.

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Взять даже подоплёку встречи: в то время как вышеперечисленная троица сама напрашивалась на Фанар, Зеленского пришлось настоятельно в том убеждать. Причём игрокам внешним. Тем самым, что являлись патронами кумовьёв-лжепрезидентов и продолжают помыкать Варфоломеем. Таким образом, сам факт визита – это всё, на что смог согласиться Зеленский, идя на уступки Госдепу. Ведь подловленное Фанаром и ещё климкинским МИДом совместное обращение президента Украины и Экуменического патриарха подписано не было.

По источникам BBC, вышеупомянутое обращение было не политическим, не религиозно-политическим, а неким «экологическим» и, вообще, «за всё хорошее против всего плохого». Но если так, то что мешало Зеленскому его подписать? Что изменилось бы во внутриполитическом, религиозном и внешнеполитическом раскладе, подпиши он обращение в защиту каких-нибудь подкустовых выползней с Варфоломеем? Ведь даже в мировом православии последний – официально ещё не изгой.

Значит, что-то антицерковное (т.е. направленное против единственно канонической церковной структуры на Украине – УПЦ Московского патриархата) в тексте всё же было. Но зачем тогда Зеленскому лишний антироссийский головняк накануне энергозависимой зимы? И, главное, ради чего? Ради «СЦУ», которая поливала грязью его всю предвыборную кампанию и – в лице своих ЛОМов – продолжает заниматься этим и поныне?

По данным Daily Storm, документ обязывал Зеленского продолжать политику Порошенко: «Документ, как и встречу, подготовил [замглавы офиса президента Вадим] Пристайко, который лоббирует интересы старой команды Порошенко и до сих пор действующего министра [иностранных дел] Климкина у Зеленского. В документе говорилось, что новый президент будет продолжать политику Порошенко. Но Зеленский отказался подписывать, так как он не хочет быть “вторым Порошенко”. И после этого, чтобы сохранить хорошую мину, команда Пристайко запустила информацию, что документ был малозначительным и декларативным».

По нашим же источникам, нежелание Зеленского подписывать совместное обращение усилилось во время личного общения. На абсолютно невинное и благостное, как казалось Владимиру Александровичу, предложение приложить дальнейшие усилия, добрую волю и «вселенский» авторитет для подлинного объединения всех православных конфессий, Варфоломей ответил, что единственной православной конфессией на Украине является «СЦУ», и дело «раскольников» – Онуфрия и Филарета – к ней присоединиться. Задача же Зеленского, по представлению Варфоломея, – обеспечить Епифания храмами, осуществив государственную поддержку «свободного волеизъявления» общин по переходу в «СЦУ».

Зеленский, как известный холерик, совсем недипломатично сообщил, что никому он по церковной части ничего не должен.

Что в иной форме повторил и на пресс-конференции: «Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви». Именно этого, как мы помним, откровенно опасалась «СЦУ», агитируя весной за Порошенко как гаранта государственной поддержки «истинно украинской церкви».

Сама по себе констатация того факта, что на Украине кроме признанной Стамбулом «СЦУ» существует в разы превышающая её по численности «раскольничья» УПЦ (МП) – уже признание Варфоломея в провале его совместной с Порошенко и Госдепом аферы по «объединению украинского православия».

Об этом косвенно свидетельствует и заявление главы Департамента по делам религий Минкульта Украины Юраша (который, очевидно, также участвовал в подготовке так и неподписанного обращения): «На Фанаре четко понимают неоднородность православного сообщества в Украине, и разделение его на две ветви, но не воспринимают это как острую проблему».

Ну да – «острота проблемы», как ожидалось папой одного из «спикеров команды Зе» (Святослава Юраша), снималась преемственностью политики Порошенко в отношении подчинённой Стамбулу «СЦУ» (что и должно было продемонстрировать совместное заявление), а всего лишь «две разделённые ветви» – это «такэ бачэння». Ведь даже не считая денисенковского «Киевского патриархата», на Украине действуют «Украинская апостольская православная церковь», «Украинская автокефальная каноническая церковь», «Автономная православная община», «Истинно православная церковь», «УАПЦ (обновлённая)» (ныне перешедшая в подчинение униатам, тем не менее продолжающая позиционировать себя православной).

Наконец, провал Фанаром переговоров с Зеленским – очередная неудача Госдепа. Мы уже видели, что в плане формирования Офиса президента Зеленский предпочёл доверенных лиц Коломойского пожеланиям доверенных лиц Трампа. Понятно, что в Госдепе не опустили руки. И от того, чьи аргументы (включая Кремль) покажутся президенту Украины более весомыми в дальнейшем зависит будущее, в том числе и «томоса».