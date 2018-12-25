Что надо обрезать Украине

25.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Американские марионетки, захватившие власть в Киеве в результате государственного переворота, срывают все переговоры о судьбе Донбасса в Минске.

Таким мнением в эфире телеканала «Россия-1» поделился представитель ЛНР на переговорах Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«На последних переговорах в Минске, когда сменился представитель Украины, когда приезжает бывший премьер-министр Марчук и читает откровенную чушь, после которой российская делегация вынуждена была встать и уйти. Когда они уже перешли от имитации к радикальным заявлениям и превратили переговорную площадку в цирк, в котором ни о чём невозможно договориться. Мы приехали на последнюю встречу, и не смогли договориться ни об обмене, ни о прекращении огня потому, что Украина захотела поговорить об Азовском море. Где Донбасс и где Азовское море?», – заявил представитель.

«Поэтому, когда мы говорим о том, можно ли договориться? Нужно! Но только сначала Россия должна дать вам демократию, дать возможность договариваться. Обрезать эту пуповину, которой вы сегодня соединены с Вашингтонским обкомом. Потому, что они не могут ни о чём договариваться без того, что им спустили сверху», – резюмировал Мирошник.