25.12.2018, Москва, Владимир Гладков
 
Донбасс, Колониальная демократия, Минский процесс, Политика, Россия, США, Украина
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Что надо обрезать Украине

Американские марионетки, захватившие власть в Киеве в результате государственного переворота, срывают все переговоры о судьбе Донбасса в Минске.

Таким мнением в эфире телеканала «Россия-1» поделился представитель ЛНР на переговорах Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На последних переговорах в Минске, когда сменился представитель Украины, когда приезжает бывший премьер-министр Марчук и читает откровенную чушь, после которой российская делегация вынуждена была встать и уйти. Когда они уже перешли от имитации к радикальным заявлениям и превратили переговорную площадку в цирк, в котором ни о чём невозможно договориться. Мы приехали на последнюю встречу, и не смогли договориться ни об обмене, ни о прекращении огня потому, что Украина захотела поговорить об Азовском море. Где Донбасс и где Азовское море?», – заявил представитель.

«Поэтому, когда мы говорим о том, можно ли договориться? Нужно! Но только сначала Россия должна дать вам демократию, дать возможность договариваться. Обрезать эту пуповину, которой вы сегодня соединены с Вашингтонским обкомом. Потому, что они не могут ни о чём договариваться без того, что им спустили сверху», – резюмировал Мирошник.

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