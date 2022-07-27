«Что нам «Джавелины»? Мы владели мечом Арея!» – Ницой

27.07.2022  20:20 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Украина
Новости Украины

Вся Европа удивляется, как украинцы лучше всех натовских военных вместе взятых овладевают западным оружием.

Об этом на YouTube-канале «Да это так» заявила украинская писательница-нацистка Лариса Ницой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вся Европа удивляется, как украинцы лучше всех натовских военных вместе взятых овладевают западным оружием....

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«Мы жили о себе мнением московитов, кто мы такие – гречкосеи, тюфяки, салоеды. Разве мы о себе так думаем? Это москали так о нас думали, а мы думали о себе мыслями москалей. Нет, мы потомство тех, кто владел мечом Арея! Вы думаете, почему все так сейчас удивляются в Европе, НАТО, слушайте – украинцы такие классные ученики, они так учатся, ему покажи «Джавелин», он уже с него стреляет! И так метко! Не успел ему что-то показать, украинец уже овладел, лучше, чем боец НАТО: «Ну, они дают эти украинцы!», – бредила идиотка.

«Украинцы, вспомните, кто вы! Мы наследники воинов, о которых пранароды сложили легенду. Это о наших потомках была сложена легенда, о нашем боевом рыцарстве, о наших боевых военных достижениях, что мы владеем мечом Арея. Меч Арея – это меч, который выковал бог войны и подарил нашим предкам. Наши предки были такими вояками, что о них была сложена легенда! Мы – предки тех, кто владел мечом Арея!», – вещала Ницой.

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