Что не обрадует Россию в новой Конституции от Лукашенко

17.07.2021, Минск, Артём Агафонов

В Белоруссии выходит на финишную прямую процесс утверждения новой Конституции – её принятие было обещано Александром Лукашенко на фоне масштабных прошлогодних протестов. Новый вариант Основного закона вызывает множество вопросов в адрес официального союзника России.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассказывает белорусский обозреватель Артём Агафонов.

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Итоговое заседание Конституционной комиссии, которая в последние несколько месяцев занималась разработкой поправок к Основному закону, состоится 21 июля. Однако уже накануне текст этих поправок был выложен в интернет одним из членов этой комиссии Юрием Воскресенским, который является директором частного учреждения с громким названием «Круглый стол демократических сил» и имитирует присутствие в ней оппозиции.

Разумеется, самодеятельностью Воскресенского это не является и являться не может. «Слив» текста поправок – это что-то вроде стресс-теста для них, проверка реакции общества и экспертных кругов. Не то, чтобы Лукашенко волновало общественное мнение, но проблемные места в документе такая проверка выявить способна. Тем более, что, на мой взгляд, таких проблемных мест там хватает.

Начнем с самого начала. Уже в преамбуле настораживают добавленные слова о сохранении национальной самобытности и суверенитета и опоре на многовековую историю белорусской государственности, культурную и духовную традиции. Вроде бы ничего плохого, но такой акцент явно намекает на продолжение активной белорусизации, вышиванок и лукашенковского «хорошего национализма».

Есть в тексте еще пара моментов, рассчитанных, скорее, на благосклонность со стороны России. Во-первых, это слова о том, что брак – это союз мужчины и женщины, а во-вторых – упоминание о том, что государство обеспечивает «сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны». Правда, что касается первого – то уже в следующем же предложении есть слова о том, что мужчина и женщина по достижении брачного возраста на добровольной основе могут вступить в брак и создать семью. Это предложение было в белорусской Конституции всегда и юридического смысла в таком дублировании я не вижу. Что касается памяти о ВОВ – то слова, конечно, правильные и, возможно, я скажу спорную вещь, но лично на мой вкус Конституция должна быть четким и строгим документом, определяющим основы функционирования государства, а подобные вещи должны быть просто сами собой разумеющимися.

Изменения в статье 18 сильно не порадуют сторонников Союзного государства, особенно россиян. Из нее не убрали фразу о том, что Белоруссия ставит целью сделать государство нейтральным (о каком нейтралитете может идти речь при наличии союза с Россией и возможен ли такой нейтралитет для страны между Россией и НАТО – непонятно). Но, помимо этого, туда добавили пункт о том, что Белоруссия может использовать коллективную оборону для обеспечения суверенитета и территориальной целостности, однако исключает агрессию со своей территории в отношении других стран. То есть получать военную защиту от России и ОДКБ – это пожалуйста, а вот поддержать саму Россию в вооруженном конфликте – это уже нет.

Главное в поправках к белорусской Конституции – это, конечно, изменения в конструкции системы власти. Она стала более сложной и менее устойчивой. Эта часть проекта очень противоречива и, хоть и выглядит более демократично в сравнении с тем, что есть сейчас, но имеет спорные моменты, способные создавать серьезные политические кризисы.

По новой Конституции перестает быть суперпрезидентской республикой. Полномочия президента сильно ограничиваются верхней палатой парламента – Советом Республики, у которого президент обязан будет запрашивать согласие на многие важные шаги. Лишен он будет и возможности издавать декреты, имеющие силу закона. В общем, единоличным диктатором новый президент Белоруссии не будет. И, скорее всего, им будет не Лукашенко.

Александр Григорьевич, судя по всему, приготовил для себя новую, более экзотическую должность – председателя Президиума Всебелорусского народного собрания. ВНС – не новое для Белоруссии явление. До этого они собирались уже 6 раз, но являлись, скорее, пропагандистскими мероприятиями, не имея законодательно установленного правового статуса. Сейчас это уже будет полноценный конституционный орган. Несмотря на название, народным это собрание назвать сложно. Рядовые граждане к его формированию будут иметь лишь опосредованное отношение. В состав этого органа будут входить депутаты обеих палат парламента и представители местных органов власти. Само ВНС остается слишком громоздким и собираться будет нечасто, но из его членов будет избираться Президиум, который уже будет постоянно действующим органом.

Функции ВНС в проекте Конституции прописаны нечетко, однако есть две главные, ради которых все, видимо, и затевалось. Это – право на импичмент президента и признание итогов президентских выборов недействительными. Выходит, что человеком, за которым будет последнее слово в том, кто будет президентом Белоруссии, станет глава Президиума ВНС.

Всебелорусское собрание впихнуть в Конституцию получилось, но в ущерб устойчивости всей государственной системы. Взамен традиционной системы сдержек и противовесов, Лукашенко поставил во главу угла номенклатурный «надпарламент». Будучи советским человеком, он, вероятно, хотел вписать в Конституцию что-то вроде съезда КПСС и ЦК с генсеком. Что-то похожее имеется в Иране, Китае других странах. Но подобная тяжеловесная конструкция везде строится на мощном несущем каркасе – партийном или религиозном. Способна ли стать таким каркасом безыдейная белорусская госноменклатура – вопрос более, чем спорный.

Конечно, какое-то время все будет держаться за счет инерции лукашенковской автократии. ВНС и набранный тоже из номенклатуры Совет Республики будет сохранять лояльность, но роль номенклатуры, официально ставшей правящим сословием, усилится, будут появляться и углубляться противоречия между номенклатурными группировками. При этом будущий президент, каким бы лояльным Лукашенко он сейчас не был, будет все равно достаточно сильной фигурой со своими амбициями. Поэтому конфликты между президентом, опирающимся на мандат народного избрания и председателем Президиума ВНС, такого мандата не имеющим – вопрос времени. Да и сама фигура председателя Президиума ВНС – не слишком устойчива. Будучи избранным номенклатурщиками из их же среды, он точно так же может быть отправлен в отставку.

В общем, если новая Конституция будет принята в таком виде и будет исполняться, она сможет послужить инструментом для деэскалации политического кризиса, но сама она содержит в себе зерна новых кризисов. Сомневаюсь, что предложенная система просуществует дольше нескольких лет. Скорее, это документ переходного периода, и следующая Конституция будет не столь экзотичной.