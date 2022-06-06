Что не так с «информационным спецназом» Лукашенко

В белорусском политизированном медиапространстве сегодня эмоционально. Причем с обеих сторон. Прозападная оппозиция празднует крупную победу, а турбопатриоты-ябатьки устроили натуральную истерику. Причиной такой бури эмоций стала блокировка крупнейшего провластного телеграм-канала «Желтые сливы» с аудиторией более 150 тысяч.

Накал был таков, что Григорий Азаренок в своем телеграм-канале выдал пост, который я не хочу цитировать из соображений цензуры, но, который сводился к тому, что белорусский экстремист и открытый гомосексуалист Антон Мотолько лично ублажал не замеченного в половых перверсиях либертарианца Павла Дурова, чтобы «уломать его на мелкую пакость».

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Потом, правда, выяснилось, что за блокировкой стоит не администрация Telegram, а Google. Точнее, платформа Google Play, откуда пользователи смартфонов на операционной системе Android скачивают приложения. Если открывать через браузер или устанавливать мессенджер с официального сайта. Тем не менее, пост свой Азаренок не удалил и никак не прокомментировал.

Для тех, кто не в курсе, Азаренок не какой-то маргинал с помоек интернета, а популярный ведущий государственного телеканала, которого Лукашенко беспрецедентно наградил за его выступления боевой медалью «За отвагу». Другие провластные комментаторы были, возможно, не столь экспрессивны и обходились без интимных подробностей, но тоже предлагали не менее радикальные вещи – заблокировать в Белоруссии Telegram (в свое время не удалось даже России) или разработать, как Huawei собственную операционную систему, где не будет места Google.

Кстати, произошедшее – повод задуматься о безопасности информационных ресурсов в Telegram, который до сих пор не устраивал охоты на ведьм и не уничтожал все попавшие под руку пророссийские и российские патриотические каналы. Оказывается, это можно делать и в обход его администрации.

От закрытия «Желтых сливов» лично у меня впечатления двойственные. С одной стороны, мы, вроде как, по одну сторону баррикад, а с другой – с такими друзьями и врагов не нужно. Этот канал – антипод Нехты и множества других телеграм-каналов, заслуженно признанных в Белоруссии экстремистскими. Агрессивная лексика на грани, публикация персональных данных, смакование подробностей личной жизни – все это присутствовало в изобилии и, хотя сейчас качество контента немного выросло, но удивляться тому, что каналу прилетел бан не приходится.

Оснований для того, чтобы придраться хватало, и представители «Белорусского Хельсинкского комитета», подавшие жалобу в Google и Apple ими воспользовались. Скорее, удивительно, что это произошло так поздно.

Хотел было порассуждать о том, почему запрещают «Желтые сливы», но продолжает работать куда более опасная и агрессивная Нехта, но передумал. Тут все и так очевидно – мы живем в условиях мировой информационной войны, в которой Белоруссия, как и Россия, является объектом агрессии. Нужно принять этот факт и действовать исходя из него.

Лучше поговорим о стратегии Лукашенко в этой информационной войне. Сам факт такой войны он, определенно, признает. Недавно он даже заговорил о создании «информационного спецназа», который будет «мочить» врагов белорусской государственности и его лично с утроенной силой. Спецназовцу Азаренку теперь, вероятно, в комплект к боевой награде выдадут краповый берет. Президент к нему и ему подобным определенно благоволит.

Вот только спецназ информационные войны не выигрывает. Ставшие белорусским информационным мейнстримом Азаренок и «Желтые сливы» для этого являются орудиями слишком грубыми и примитивными. Да, они способны сплотить вокруг себя экзальтированных турбопатриотов, но основную аудиторию они, скорее, раздражают и отталкивают. Для оппозиционной же пропаганды они играют роль жупела, помогающего представить всех сторонников власти в негативном свете.

Так что, закрытие «Желтых сливов» – это скорее во благо. Особенно, если оно заставит белорусское руководство пересмотреть информационную политику, сделав ее более гибкой, тонкой и многоплановой.