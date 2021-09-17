Что не так с новым праздником Белоруссии

17.09.2021 08:39 (Мск), Минск, Артем Агафонов

День народного единства – новый белорусский праздник, который отмечается 17 сентября. Учрежден был указом Лукашенко от 7 июня и в этом году отмечается впервые. Приурочен этот праздник к годовщине событий 1939 года, когда в результате похода Красной армии к БССР были присоединены западные территории, ранее оккупированные Польшей по условиям Рижского мира.

Для белорусов значение этой даты трудно переоценить – они перестали быть разделенным народом, БССР приобрела близкие к современным границы, а в отношении западных белорусов была прекращена политика принудительной полонизации и окатоличивания.

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Во многих белорусских городах, особенно в западной части республики существуют улицы 17 сентября, но от того, чтобы сделать этот день государственным праздником, многовекторное белорусское руководство долго уклонялось. Видимо, боялось обидеть Польшу, до сих пор страдающую от фантомных болей по «крэсам всходним». После событий 2020 года желание церемониться с поляками резко пошло на убыль, зато потребность в новых символах, способных хоть как-то консолидировать белорусов в поддержку Лукашенко не менее резко усилилась.

В результате, где-то в конце прошлого года кто-то из окружения белорусского лидера предложил объединять расколотое как никогда общество идеологемой «народного единства». 2021 год был объявлен Годом народного единства, крупнейшее провластное общественное объединение «Белая Русь» чуть не стало Партией народного единства, а на роль Дня народного единства, разумеется, не нашлось более подходящей даты, чем 17 сентября.

Я сам был среди тех, кто добивался того, чтобы 17 сентября стало официальным государственным праздником. Мы вместе с другими политиками и общественными активистами даже создали неформальный «Комитет 17», который занимался продвижением этой инициативы. Встречаясь недавно с другими участниками «Комитета 17», я увидел, что отношение к новому празднику у них неоднозначное. С одной стороны, власть приняла решение, которого они несколько лет добивались. С другой – вложила в него свои смыслы, далекие от тех, которые вкладывали они.

Вот что говорит о Дне народного единства официальный сайт белорусского президента:

«Восстановленное в 1939 году единство позволило Беларуси выстоять в годы Великой Отечественной войны, занять почетное место в международном сообществе, стать одним из соучредителей Организации Объединенных Наций. Сегодня белорусский народ един в выборе стратегического курса на развитие сильной, суверенной и процветающей страны. Установление Дня народного единства 17 сентября подчеркивает преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность белорусской нации и государственности».

Несложно заметить, что тут нет ни слова о том, что никакое воссоединение не могло произойти без Советского Союза и Красной Армии, в которой, как известно, служили бойцы самых разных национальностей. И ни о какой незыблемости и самодостаточности белорусской государственности тогда речи не шло. Имело место освобождение ранее оккупированной территории и ее воссоединение с советской Белоруссией.

Учреждая новый праздник и наполняя его своим содержанием, белорусские власти забыли главное – без русских, украинцев, казахов и еще многих народов Советского Союза было бы невозможным празднование ни 17 сентября, ни 3 июля (День освобождения Минска от гитлеровцев, почему-то называемый в Белоруссии Днем независимости), ни 9 мая (слава богу, День Победы в Минске переименовать не додумались). В единстве сила – вот чему учит опыт советской военной истории. Вместо этого нам пытаются подсунуть какую-то белорусоцентричную ее версию, в которой на этом единстве старательно пытаются не акцентировать внимание.

Что касается народного единства, которому посвящен новый праздник, то, как известно, сколько не говори «халва», слаще во рту не станет. Общество в Белоруссии продолжает оставаться расколотым и только проведением официозных мероприятий это вряд ли можно исправить.