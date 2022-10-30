Что не так с «очищением» России от пятой колонны в культуре

Начало СВО и массовый отъезд из России ее противников дали старт разговорам про «очищение» российского общества от монополии на формирование смыслов и дискурса в культуре, образовании, науке и идеологической сфере со стороны тех, кого принято именовать «либералами» и «пятой колонной». А пробуксовка СВО заставила заговорить о необходимости гражданской мобилизации, чтобы борьба с врагом стала делом всех, а не одной лишь армии.

Всё это озвучивают на многочисленных круглых столах, в эфирах радио и ТВ, об этом пишут публицисты в печатных СМИ и интернете, однако так ли однозначны оба процесса, и насколько реально изменилась ситуация в общественной жизни, и стало ли больше социальных и кадровых лифтов для условных патриотов в противовес сбегающим из страны компрадорам?

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Увы, ответы на оба вопроса пока что если и оптимистические, то очень условно. Причем эта условность проявляется в самых разных сферах. Вот, например, известный военкор радуется сообщению издания Baza о том, что канал ТНТ приостановил съёмки комедийных шоу, «поскольку комики уехали из страны». С одной стороны этот процесс можно назвать очищением – действительно, как сказала недавно спикер СовФеда Матвиенко, те, кто бросил Россию в столь сложное время и поливает ее грязью из-за границы, пусть лучше там и остаются.

Но, с другой стороны, – стали ли вследствие своего отъезда дезертиры культурного и медийного фронта менее популярными у массовой аудитории? Заместили ли уехавших в головах и пристрастиях людей новые, ранее не имевшие доступа к экранам и трибунам патриотические таланты? Появились ли на экранах вместо уехавших НОВЫЕ лица?

Ответ на эти вопросы отрицательный. Включите тот же ТНТ, и вы там увидите все тех же персонажей – только старые выпуски в записи. Никаких новых комиков с новыми актуальными шутками так и не появилось.

В музыке – та же ситуация. Да, «Зверобой» и его «Моя Родина возвращается» прозвучал на всю страну с Красной площади во время концерта по случаю воссоединения с Россией четырех областей Новороссии, а годами игнорируемой официозом Чичериной недавно запоздало присвоили звание заслуженной артистки. Однако в ротациях популярных ФМ-станций патриотического контента если и стало больше, то ненамного.

И даже то, что есть – появляется не благодаря, а вопреки менеджменту медиа, под аккомпанемент ворчания про «неформат» и «не все это одобряют». То есть, патриотизм по-прежнему является не мейнстримом, а всего лишь одной из «ниш», причем, не самой раскрученной.

Как не все в сообществе питерских пиарщиков одобряют печать календарей с русскими красавицами в поддержку армии – одна из историй, недавно обнародованных «ПолитНавигатором». Или история с пришедшимся не ко двору слишком резко антизападными рисунками московского карикатуриста, уволенного из государственного медиа как раз в разгар разговоров в соцсетях про какое-то «очищение» культуры и медиа от иноагентов.

С трудом пробивают себе дорогу поэты, отражающие в своем творчестве тему войны – вот сейчас с подачи Прилепина по городам и весям РФ гастролирует сборная солянка донбасских литераторов, презентующих сборник «ПоэZия русского лета», но многие ли об этом знают?

С другой стороны, как недавно выяснилось, книги беглых иноагентов Бориса Акунина, Дмитрия Глуховского и Дмитрия Быкова по-прежнему на видном месте в Московском доме книги, и их и не думали куда-то прятать или убирать в запасники, как об этом сообщила в своем блоге еще одна свежая беглянка с израильским паспортом Ксения Собчак.

Я напомню – речь идет не о безобидных литераторах, пишущих увлекательные детективы, а об общественно-политических деятелях вполне определенной окраски. И окраска эта – ядовито антироссийская. В частности, те же Акунин, Быков и Гулиев недавно создали фонд «Настоящая Россия», чтобы «помогать Украине и другим странам, пострадавшим от агрессии РФ» и заодно дистанционно «вправлять мозги» неразумным россиянам, чтобы те «одумались и перестали поддерживать военную авантюру».

Девятый месяц СВО совершенно не сказался на киноиндустрии, которая продолжает упорно игнорировать текущую повестку и не замечать идущей войны. Достаточно посмотреть на выходящие прямо сейчас в прокат или на стриминговых платформах фильмы и сериалы. О чем они вообще? Я уже не говорю о том, что в главных ролях все те же актеры, параллельно со съемками и презентациями киноновинок получающие штрафы за дискредитацию российской армии. Прямо сейчас идут сериалы с участием Серебрякова, Асмус, Ауг и так далее.

Во многом это все происходит еще и потому, что создатели культурных смыслов неотделимы от аудитории, потребляющей их продукт. Это одна и та же цепочка. Десятилетия культивирования безыдейности и отрицательного культурного отбора привели к тому, что публика вполне под стать таким «творцам».

И – что немаловажно – среди поклонников этих дезертировавших ныне талантов масса людей небедных и весьма влиятельных. В том числе тех, кто принимает решения в области культуры, выделяя деньги на фестивали с пропагандой ЛГБТ или на популяризацию Пушкина с украинскими геями в главной роли.

«Как же они надоели», – начинают в кулуарах говорить про ультрапатриотов даже вполне себе лояльные люди, близкие к администрации президента. Разумеется, у них в автомобилях играет тот же «Сплин», а их жены в караоке отплясывают под ту же «Веру» и «Позови меня с собой», пока днем мужья рассылают подотчетным телеграм-каналам песню «Я – русский» с комментарием «Я послушал, мне понравилось», – описывает настроения внутри этой среды близкая к ней журналистка Екатерина Винокурова в тексте с симптоматичным названием «Почему ультрапатриоты ненавидят возвращенцев».

И вся эта огромная масса «ждунов окончания СВО» и возврата к прежней «нормальности», встала ныне в глухую и публично непроговариваемую, но вполне эффективную на уровне итальянской забастовки оппозицию переменам.

Сегодня Россия оказалась в ситуации, когда ее креативный класс оказался не совсем российским, а массово от нее отрекается и присягает неприятелю. Причем, то, что в критический момент все они окажутся не с русским народом, а со «всем цивилизованным миром против русских» было ясно-понятно давно.

Еще тогда, когда при массированной рекламной раскрутке всех ныне принудительно заткнувшихся рупоров антирусской пропаганды они пилили в том числе государственные деньги на создание сомнительных, но без стеснения выводимых в «топы» рейтингов «шедевров» типа «Зулейхи» или документалок Дудя про Гулаг или «ДАУ» – оскорбительной карикатуры на советских ученых авторства ныне ошивающегося в Киеве Ильи Хржановского.

Все это годами подавалось обществу на блюде в качестве эталона художественного вкуса и того, что непременно нужно посмотреть всем, чтобы слыть «культурно развитым человеком».

«Обласканные и залюбленные бегут из страны, осуждают и каются. Их место потихоньку-полегоньку занимают куда более талантливые и патриотичные, но (а почему?) менее популярные ребята. Оказалось, что все это время они у страны были, но распределителей средств интересовали мало. То же, кстати, с журналистами, но ещё медленнее. Информационная война идёт, а коллеги нередко жалуются под сигаретку, что контент их мало кому интересен. Нет, он изготовлен качественно и с душой, но желающих финансировать отчего-то нет. Тем временем Киев, в рамках импортной медиа-стратегии, привлекает к информационной войне даже профнепригодных энтузиастов. Сто раз говорил об этом и коллегам, и чиновникам, что своих надо поддерживать, а не чужих привлекать. Регионалы когда-то погорели на том же. Но нет! Свои ж типа уже свои. Делают что-то и ладненько. А помогать мы будем сомнительным, которые шваркнут в самый ответственный момент», – рассуждает донецкий блогер Игорь Гомольский.

И, что самое обидное – это все правда – от первого о последнего слова.

Так что надежды на то, что новое, хорошее и патриотичное САМО пробьет себе дорогу и само прорастет среди сорняков безыдейного шоубиза – пустые. Нужна целенаправленная политика, направленная на слом не только закостеневших «культурных мафий», обсевших все кадровые позиции, но и на формирование внятного государственного заказа, ориентированного на запросы общества, а не групповые предпочтения различных «либеральных» тусовок.

Появление такой внятной стратегии и четкого госзаказа решит вопрос о чаемой многими гражданской мобилизации. Потому что в таком случае появится и точка сборки для нее, ведь невозможно мобилизоваться вокруг пустоты. А так – появятся знамя, вокруг которого могут собираться неравнодушные граждане. Появятся идеи и смыслы, которые они могут осмысленно защищать.