Что не так с теми, кто пишет о Луганской трагедии. Ответ российскому изданию

05.06.2020, Луганск, Алексей Селиванов

Русское восстание в Донбассе, как и всякое восстание, не избежало трагических случайностей и ошибок. Однако, никогда восставшие не вели войну против мирных жителей и никогда не применяли террор. Сколько бы украинская сторона ни называла ополченцев «террористами» – она не может привести ни одного случая теракта, совершенного ими. Показательно, что и с мародерами, и негодяями, затесавшимися в ряды ополчения, восставшие разобрались сами.

Сожжение демонстрантов в Одессе 2-го мая (и совершенно людоедская реакция на это «свидомого» украинского общества), а также расстрел здания Луганской облгосадминистрации 2-го июня стали вопиющими фактами террора со стороны Украины. И в том, и в другом случае «наказание» со стороны украинской стороны было явно несоразмерно действиям восставших. Это как если бы Янукович в феврале 2014-го дал приказ разбомбить львовский облсовет, а «украинский католический университет» сжечь из огнеметов.

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После «Одесской Хатыни» и бомбежки Луганска, действительно, все стало всем понятно. Дотоле аполитичные люди поехали сопротивляться украинскому нацизму. А эти самые нацисты – открыто жаждать крови и призывать к убийствам «колорадов», как они называли прорусски настроенных жителей Юго-Востока.

Украинские попытки как-то оправдать себя, «перевести стрелки» на «страшный российский заговор» не удивляют. Удивляют потуги некоторых российских авторов показать, что в Донбассе «не все так однозначно».

Одна из таких попыток – статья «Что не так в Луганской трагедии?» Андрея Карелина в издании «Русская планета»… русская(!). Автор начинает её со ссылки на видео стримера, который бежит снимать последствия бомбежки администрации города украинским самолетом СУ-25. Карелин как бы пытается намекать, что стример там оказался не просто так. Напрямую утверждать, что стример (или пославший его «Леший») знал об авиаударе, у автора всё-таки наглости не хватает – он хочет, чтобы читатель сделал такой вывод самостоятельно. «Аааа, мол, что не так в Луганской трагедии»?

Каждый, кто хоть немного знает Луганск, видит, что запись начинается от Сквера Памяти (который расположен напротив здания СБУ). Стримеру бежать оттуда до обладминистрации, по которой только что нанесли удар, километр. Пешком. То-то он ругается! Если бы он (или «Леший») знали заранее про удар, то разместили бы стримера поближе. Или просто держали бы наготове автомобиль, и прибыли на место через пять минут. Да и вообще, не хочет ли сказать автор, что командование Воздушных сил ВСУ отчитывалось командирам ополчения, когда планирует нанести удар по администрации?

Ещё одно открытие автора – шевроны МЧС ЛНР на рукавах тех, кто оказывал помощь жертвам обстрела. Он намекает, что шевроны «шились заранее». Эй, автор! На дворе уже третье тысячелетие! Множество фирм в любом городе может вышить любые шевроны за один день. А ЛНР была провозглашена ещё 12 мая!

Но самый любимый прием украинских пропагандистов (и их эпигонов в России) – это смещать внимание от украинского авиаудара по центру Луганска на обстрел погранотряда на его окраине. Бомбить с самолета центр города с мирными жителями в ответ на стычку вооруженных стрелковым оружием бойцов – это примерно как сжечь микрорайон со всеми людьми в ответ на пощечину, нанесенную одним из них.

К моменту конфликта вокруг Луганского погранотряда так называемая «Антитеррористическая операция» официально шла уже месяц. Украинская артиллерия уже била по Славянску. Неофициально – гражданский конфликт на Украине продолжался ещё с киевского майдана.

Луганчане, не признавшие киевский переворот, предлагали всем украинским частям либо присоединиться к ЛНР, либо свободно выйти на территорию Украины. Чтобы обороняться от украинских силовиков, луганчанам нужно было оружие. Оружие забиралось в здании СБУ, в отделах милиции, ну и в луганском погранотряде (кстати, там его было сосредоточено очень много, вплоть до минометов).

До 1-го июня с пограничниками договаривались. Большинство их были местными. К тому же, накануне события Украина насильно мобилизовала в пограничники молодых ребят. Родители приезжали и забирали их из рук начальства. Однако, в последний момент, видимо, под чьим-то влиянием, начальник погранотряда отказался от договоренностей.

Штурма погранотряда не было. Был обстрел исключительно с целью вынудить пограничников уйти. Огонь по ополченцам из погранотряда велся профессиональными снайперами. Это видно и по траекториям пуль, и по характеру ранений, полученных ополченцами. Задачей ополченцев как раз было не давать украинским снайперам «работать». Это было обычное столкновение гражданской войны.

То же самое делали майдановцы, захватывая милицейские участки на Западной Украине. Раз позволительно одним, значит позволительно и другим. Кстати, единственный погибший среди мирных жителей – это дедушка, «снятый» в окне дома именно украинским снайпером. И несколько раненых им же старушек.

Хотелось бы спросить Карелина – каким образом, по его мнению, украинский штурмовик СУ-25 мог «оказать помощь» луганскому погранотряду (находившемуся на окраине), бомбя детский парк в центре города? Авиаудар по ОГА был не просто хаотичной стрельбой по городу. Это был именно залп по администрации и по парку перед ней. Зачем?

Действия украинской авиации в это день – это именно террор. То есть, насилие с целью запугивания. Авиаудар закономерно привел к дальнейшему ожесточению и новому витку войны в Донбассе.

Прошло уже шесть лет, а украинцы до сих пор врут про «взорвавшийся кондиционер». Давно собраны перед зданием осколки украинских ракет, заделаны воронки от них. И дети несут цветы к памятнику погибшим землякам…