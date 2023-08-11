Что не так с украинскими беженцами в России? Мнение галичанина

Под рубрикой «Записки галичанина» «ПолитНавигатор» продолжает серию публикаций бывшего жителя Львова, который переехал в Россию, живет и работает в Санкт-Петербурге.

Прожив немало времени в России, я имею достаточно наблюдений, чтобы судить о конкурентоспособности выходцев с Украины как в России, так и в других странах. А последнее время эта тематика стала как никогда актуальной. Увы, явления типа украинской диаспоры в Канаде, ушли в прошлое, и на новом месте беженцы и вынужденные переселенцы оказываются предоставлены сами себе.

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В этом плане в России должно быть легче. Ведь нет языкового барьера по сравнению с другими популярными направлениями вроде Польши, Германии, США. И РФ делает немало послаблений и упрощений для переселенцев и жителей новых территорий. Тем не менее, это не сильно влияет на конкурентоспособность украинцев в России.

Недавно по сети гуляла история о том, как жители Мариуполя прозябают без работы, пока город отстраивают трудовые мигранты из Средней Азии. Многие недоумевали в комментариях, но, как по мне, объяснение более чем простое.

Так называемые «девелоперы» попросту получили новую землю под застройку, куда вошли легко и просто в отсутствие конкуренции в городе. У девелоперов уже есть свой сформированный штат из крайне удобных среднеазиатов: они «критикуют молча», обходятся недорого, ими легко манипулировать, их можно менять, как перчатки, оставляя самых лояльных.

Зачем менять такой удобный персонал на мариупольцев, которые не потерпят к себе надменного отношения, потребуют больше денег и при любых грехах работодателя тут же настрочат жалобы во все профильные структуры?

Таким образом получилась прискорбная картина: переход Мариуполя в юрисдикцию РФ не улучшил ситуацию с безработицей, а лишь усугубил её. Мариупольцы не вписались в новые реалии РФ — металлургии и своей хватает, профильный рынок не потерпит новых конкурентов. И даже такая нетривиальная задача, как постройка современных монолитных домов, тоже не нашла спроса в новой рабочей силе.

Всё это я проходил на своём опыте, равно как и наблюдал на примерах своих многих соотечественников. Россия дала послабления лишь в миграционном законодательстве, но дальше нет ни скидок, ни поблажек, ни заинтересованности государства.

Новые граждане предоставлены сами себе, по сути являясь бомжами под новым флагом. В сочетании с отсутствием собственного жилья, с околонулевыми перспективами его приобретения (херсонские сертификаты — это хорошо, но далеко не все жители ДНР получили обещанные компенсации за своё утраченное жильё, а кто из других регионов — вообще без шансов), они оказались разочарованы своим настоящим.

Добавим сюда бытовые моменты: утраченные дипломы о высшем образовании и трудовые книжки либо же нежелание кадровиков признавать равноценным опыт и знания, полученные вне России. Кто-то смог пробиться или волею случая хорошо обустроиться на новом месте, но многие продолжают барахтаться, чувствуя себя ненужными.

При этом я регулярно читаю вести о том, как радуются Польша, Германия или США выходцам из Украины. И стараются обеспечить их условиями, которые бы гарантировали их невозврат на Родину. Конечно, речь идёт далеко не о всех беженцах с Украины — очень многие уже успели «прославиться» на всю Европу и в конечном итоге их оттуда выдавят.

Но перспективным кадрам нечего бояться. Ведь большинство новоприбывающих переселенцев в ЕС и США не планирует там работать. А львиная доля не располагает такой перспективой даже при всём желании — уж слишком силён разрыв между уровнями развития. Получается, что на фоне стареющего местного населения и бестолковых мигрантов из Африки, украинская рабочая сила довольно выгодна властям отдельных стран ЕС.

Отсюда мы получаем некий парадокс: при всех разговорах о русском мире и единстве, в России выходцы из Украины не являются конкурентоспособными в своём большинстве. Это ухудшает и замедляет их интеграцию в общество, невзирая на отсутствие культурных, религиозных и языковых барьеров.

Многие из вынужденных переселенцев и без того недовольны фактом своего переселения, когда они стали не милы нынешнему украинскому государству, их выдавили в РФ по политическим или гуманитарным причинам.

Утратив своё имущество и стабильную землю под ногами, они надеялись на ту самую братскую взаимовыручку, но по факту выяснилось, что среднеазиатские мигранты побратались уже намного лучше, а невероятные перспективы будущего при содействии России получают почему-то народы Африки.

Если попробовать поговорить с кем-либо из РФ на данную тематику, то все будут талдычить одну и ту же мантру про развитие в собственной специальности. Что делать, если специальность человека не востребована в текущих условиях, или же её попросту не доказать, — неизвестно.

Часть населения до сих пор молится на «свободный рынок», хотя преусловутая конкуренция на западный манер на деле оказалась немного не тем, чем это преподносилось во времена перестройки.

Другая часть населения разводит руками и заявляет, что они сами доедают последнюю корку без соли, а устроить жизнь всё так же тяжело, как и в 90-е. Те россияне, которые живут успешно, уже успели позабыть тяготы той самой конкуренции, сидят в своих нишах уже десятилетиями, а их путь к успеху уже порядком устарел.

К слову, реалии отбора кадров в России уже тоже довольно пошатнулись от адекватных. Всё дальше тут уходят от привычной картины, когда инженер на заводе должен знать и уметь свою специализацию и больше ничего.

Пускай самый пик раболепия постсоветских стран перед западной «корпоративной культурой» пришёлся на нулевые и уже спал — откровенной глупости типа распевания корпоративных гимнов ради сплочения коллектива уже не встретишь в РФ. Но отдельные мерзкие понятия прочно засели в головах кадровиков и руководителей.

Если перевести суть понятий «hard skills» и «soft skills», то выходит, что инженеру знать свою техническую специализацию уже не так важно, как быть «рукопожатым» всему офису, лебезить перед начальством и пресмыкаться перед коллегами-стукачами.

Если же он слишком гордый для того, чтобы заниматься этим помимо выполнения своих непосредственных (профессиональных) обязанностей, то его вполне вероятно попросят на выход. Ибо всегда найдётся тот, кто в большей мере – тамада и в меньшей — специалист, зато всем с ним комфортно.

Такая извращённая конкуренция заходит «на ура» россиянам (во всяком случае в Петербурге) и явно не приходится по душе «гордым» выходцам с новых территорий или вынужденным переселенцам ввиду разницы менталитета. Либо уже откровенно приелась за время работы на Украине (где западная корпоративная культура тоже прошлась разрушительной волной).

Перебравшись в Россию, они ошибочно полагали, что ложных ценностей тут не будет.

Впрочем, после новостей о конкуренции в ВС РФ, где излишне честные, но эффективные в бою генералы получают нагоняй, а «паркетные» генералы, которые умалчивают проблемы и строчат красивые доклады — повышение, я уже ничему не удивляюсь.

Отдельно следует отметить судьбу священников УПЦ МП, которые оказались вне закона на Украине. Вполне логично, они поехали в Россию, полагая, что их услуги окажутся востребованными. Но и тут конкуренция оказалась на достаточном уровне, чтобы пришлым батюшкам не нашлось приходов.

Хотя, как по мне, конкуренция между священнослужителями – довольно странное определение. Искренне хотелось считать, что последняя свободная от коммерции структура – это церковь, но и тут всё оказалось не так радужно, как хотелось. Невзирая на то, что это единственная сфера, свободная от наплыва среднеазиатских мигрантов, исповедующих в своём большинстве ислам.

Суммируя вышеописанное, я прихожу к неутешительному выводу, что Россия оказалась не готова к приёму новых территорий, равно как и тех, кого выдавила современная украинская реальность. Страна не знает, что делать с таким количеством новых людей, и пускает всё на самотёк.

Пускай новым гражданам помогут какие-нибудь волонтёры или неравнодушные, кто или что угодно, но не само государство. Чиновничий аппарат, сформировавшийся в условиях отрицательного отбора, не привык думать в какой-либо иной парадигме, кроме существовавшей до начала СВО.

И ладно бы с такими проблемами сталкивались все без исключения. Однако тысячи среднеазиатских мигрантов заполонили улицы не только столиц РФ, но и даже небольших городов. Создаётся впечатление, что для них не существует никаких проблем конкурентноспособности — примитивная низкооплачиваемая работа найдётся для каждого.

Но и квалифицированная работа тоже. Уже стало нормой встречать характерные фамилии в поликлиниках и полицейских участках. У каждой семьи мигрантов, которых я вижу на улицах Петербурга, стабильно 3 – 5 детей.

При этом я не знаю ни одной семьи вынужденных переселенцев с Украины, которые бы чувствовали себя так стабильно и успешно в РФ, чтобы завести столько детей.

Вряд ли представители диаспор финансово намного успешнее, чем украинцы или же местные русские. Но для них как будто нет никаких проблем, они ничего не боятся и ни за что не переживают.

Во времена моей жизни во Львове меня бесило слышать рагульский суржик, противный уху. Сейчас же, наивно полагая, что в России меня избавят от подобных страданий, я каждый день на улице слышу десятки разных среднеазиатских диалектов.

Пророссийские украинцы, покидая бандеровский дурдом, считали что они наконец станут жить на своей земле и среди своих. Но при таких численных соотношениях, начинаешь невольно опасаться, что просто сменил «шило на мыло» и всё равно остался национальным меньшинством, до проблем которого никому нет дела. Хотя количество новоприобретённого населения РФ оценивается в 3 миллиона, и это немало.

Но известны и случаи, когда новое население в России достаточно конкурентноспособно, а то и нарасхват. Во всяком случае у врачей и медиков старше терапевта проблем нет. Хотя разгадка довольно проста: в России на врачей больше спроса, чем предложения.

Кроме того, наслышан, что отдельные деятели науки даже в ранге преподавателей вузов продолжали работать по профилю, как ни в чём не бывало. Увы, подобные истории скорее исключение, чем общее правило.

Понятное дело, что невозможно легко и быстро устроить жизнь такой прорве людей, особенно учитывая, что российский госаппарат уже довольно давно с таким не сталкивался. Но исправить многие системные ошибки, ввести жилищные программы не только для жителей Херсона, набрать наконец в кадровики хоть немного соображающих людей было бы хорошим начинанием на этом нелёгком пути.

Увы, бюрократическая машина традиционно неповоротлива, и даже текущего порядка получения гражданства РФ немало людей не дождалось, поскольку актуальными они были сразу после майдана 2014.4 года, а приняты были спустя долгие годы.