Что нужно армии Донбасса, чтобы взять всю Левобережную Украину

06.04.2020, Киев, Михаил Рябов

У армейских корпусов республик Донбасса нет возможности взять и удерживать всю Левобережную Украину, заявил экс-глава Совбеза ДНР и основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский.

«Нынешняя линия фронта ЛНР и ДНР составляет примерно 360 километров, на которой расположены два армейских корпуса, плюс подразделения, которые находятся в промежутках. Это внутренние войска, в основном внутренние войска МВД. В случае выхода на границы областей, линия фронта составила бы 720 километров. В случае выхода на линию реки Днепр, линия фронта составила бы 1400 километров. Если мы сегодня принимаем решение завтра двигаться, то мы, как минимум, должны иметь ресурс в руках. Мы сейчас едва-едва перекрываем, например, линию фронта триста сорок — триста шестьдесят километров. То есть, в соплю вытянутую. Второй линии обороны нет. То есть нам едва-едва хватило того ресурса, а мы ведь не наращивали с четырнадцатого года численность наших вооруженных сил», – рассказал Ходаковский в интервью изданию «Журналистская правда».

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Он уточнил, что без мобилизации не получится и удержать под контролем всю территорию Донецкой и Луганской областей, которую ЛДНР считают своей.

«И если мы сегодня принимаем решение выходить завтра на линию разграничения, например… По областям, я имею ввиду, по старой административной границе. Какими ресурсами? Ну, вышли мы на отдельных направлениях, но закрыть-то нечем», – отметил донецкий силовик.

Он пояснил, что армия Украины обладает куда большим ресурсом.

«У них же ресурсы не в пример больше, чем наши. У них же там целое государство стоит за этим. И они одни части выводят, другие заводят. Там спецподготовка постоянно у них какая-то проходит, модернизация их потенциала технического тоже постоянно происходит, то есть какие-то новые образцы техники… Украинские заводы работают, они шлепают дорогущие «ПТУРы», а этими «ПТУРами» потом пользуются, не считаясь со стоимостью. Нажал на кнопку, и вылетело изделие стоимости… там какого-нибудь автомобиля среднего класса. То есть, они не чувствуют особого дефицита, а в то же время мы по всем параметрам находимся в дефиците. Особенно людей. Людей не хватает», – посетовал Ходаковский.