Что объединило Россию и Украину: рэп, грязь, дворцы

Новости Украины

Сервис Spotify опубликовал весьма любопытные данные, а именно – десять самых известных/популярных музыкантов на Украине. И вот что получилось: все они оказались россиянами (во всяком случае, паспортно).

Кто эти герои? Лидирует, ясное дело, Моргенштерн, а за ним расположились рэпперы kizaru, Big Baby Tape, OG Buda, Pharaoh, Soda Luv, GONE.Fludd, трэп-исполнитель из Тюмени Mayot, а также рок-группа «Король и Шут».

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Из этого чудовищного списка располагает разве что последняя команда, сумевшая гармонично сочетать классический панк и совершенно особую мифологию. Это самобытно, это ярко, да и талант покойного Михаила Горшенева (Горшка) никто не отменял.

Что по остальным? Вселенская тоска и печаль. Примитивнейшие биты с примитивнейшими текстами, адресуемые таким же примитивным потребителям. И да, можете сколько угодно возражать банальщиной из серии «просто раньше трава была зеленее….», но ведь, пусть в основе и в приоритете у молодых всегда были и будут эпатаж и протест, но слушатели, воспитанные на роллингах, на Цое и на Моргенштерне – это три разных слушателя с разными смысловыми кодами, с «внутренней прошивкой», так сказать, и будущее они обеспечат тоже разное.

Моргенштерн пробрался и в самые популярные видео украинского Youtube. В ТОП-10 он расположился на седьмом месте. Точнее видео с ним под эпическим названием «MORGENSHTERN. Фото члена, в луже мочи, остановка сердца, Дудь, Путин, Зеленский. В гостях у Гордона». Разве не прекрасно это? Только Путина из названия убрать нужно.

А на первое место вскочила знатная и давно опровергнутая «фейк-клюква» о «Дворце Путина». Быстро всем построиться под дулами автоматов и шагом марш на аквадискотеку! Забавно, конечно, а когда уже про «дачи» Зеленского и Порошенко – только реальные дворцы – эпос сделают?

Среди лидеров украинского Youtube так же расположились Антон Лапенко с Александром Гудковым и Иван Гай в гостях у Юрия Дудя. То есть, вы понимаете, да? Это всё опять же российский контент. И украинская братия – главным образом, юная, молодая – пребывает не в своём, а в чужом поле. Она питается инородными смыслами. Во многом потому, что независимая ото всего Украина так и не научилась производить стопроцентно своего контента. Зв редки исключением, ясное дело. И рынок по-прежнему ориентирован на Россию.

Забавно, что некоторые бравые российские пропагандоны, не разобравшись в вопросе, уже поспешили отрапортовать о зраде и и перемоге. Мол, самые-то популярные на Украине – из России, какой восторг! Но нет никаких восторгов. Ведь, как я сказал в начале, к России все эти герои, с позволения сказать, музыки и соцсетей имеют лишь формальное отношение. Реально же это – отрыжка западного шоу-биза, его самой помоечной части. Все самое глупое, низменное, чем славен современный масскульт, воплотились в, с позволения сказать, новой волне русского рэпа.

И то, что эта дрянь популярна на Украине так же, как и в России, говорит лишь об одном: молодежь, а в качестве потребителей значатся именно юные и молодые, существует в одном смысловом и развлекательном поле, которое не имеет ничего общего ни с подлинно российским (русским), ни с подлинно украинским – это чуждое, убогое явление, унижающее и чувство прекрасного в человеке, и человеческое достоинство в принципе. И одни, и другие смотрят о дворцах.

А что там с украинской молодежью? На какие протесты она выходила? Каких трусиков желала? Чем она грезит и бредит? Насколько патриотичная? Глядя на молодёжь украинскую, вы можете сразу считывать/срисовывать портрет молодежи российской. Собственно, поэтому, согласно опросам, только 2 процента молодых людей в России настроены патриотично. Ибо другим живут и иное ценят.

Молодой Хефнер, о котором поёт Моргенштерн – это не о России и не об Украине вовсе, а об отрыжке окраины западного мира, где веками по одним и тем же схемам обрабатывают и подчиняют себе папуасов. Подчиняют именно таким способом – через обещание рая посредством красивой картинки. Так что, зачитаем рэпчину под ютюбчик, панове?