Что общего между реформами Чубайса, тарифами на электроэнергию и терактом в Казани?

19.05.2021, Донецк, Алексей Муратов

«Отец» грабительской приватизации 1990-х Анатолий Чубайс признается в ненависти к СССР, правопреемником которого является Россия.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет руководитель центрального исполкома ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Газета «Коммерсант» опубликовала интервью с идеологом экономических «преобразований» в России 90-х годов, «либеральным империалистом», «королём приватизации» Анатолием Чубайсом. Ничего нового и гуманного от ненавистника России мы не услышали: даже находясь в должности «телефона» между Российской Федерацией и Западом, Чубайс не скрывает ненависти к стране, которую после развала Советского Союза он буквально сдал западным хозяевам в качестве сырьевого придатка. А ценности СССР, такие как справедливость, дружба, равенство, на которых выросло не одно поколение счастливых, образованных и интеллигентных граждан, Чубайс называет «омерзительной ложью».

Это пропитанное ненавистью чубайсовское интервью наталкивает на серьёзные размышления. Если у Чубайса «Пионерская зорька» вызывает «сильное отвращение», значит, он признаётся в том, ненавидит систему обеспечения детства в Советском Союзе – подлинную, непоказную заботу о детях, которую энергично и последовательно проявляла Советская власть, начиная с первых послеоктябрьских дней. Всё лучшее – детям – с этим ленинским лозунгом жил многонациональный советский народ.

И я уверен, что в 90-е Чубайс понимал, что детвора, рождённая в СССР, не примет уродливый капитализм, навязываемый «приватизатором». Именно поэтому Анатолий Чубайс решил нанести сокрушительный удар по детям.

Если в советскую эпоху строительство школ, детских садов, дворцов пионеров, открытие пионерских лагерей было делом государственным и неотложным, то с того момента, как Чубайс получил доступ к рычагам власти, закрытие и «отжим» этих государственно-значимых объектов стали его личным грязным делом.

Цель Анатолия Борисовича достигнута: наши дети теперь не слушают каждое утро «Пионерскую зорьку». Но отныне детвора находится в окружении непомерной жестокости, которая пропагандируется прозападными соцсетями и порождает страшные теракты. Трагедия в Казани – один из примеров того, что происходит с детьми, которых лишили государственной заботы, выражающейся во многих будничных явлениях. Советский Союз растил человека-творца, а сейчас либеральная верхушка пытается взрастить человека-потребителя и террориста, о чём свидетельствует уродливая школьная программа и интервью «звёзд» с маньяками и убийцами, из которых те пытаются слепить кумиров. Можно сказать, что Чубайс и его дружки лишили миллионы детворы беззаботного и счастливого детства, полностью уничтожив систему защиты детей.

Разрушенная российская экономика – тоже следствие «деятельности» Чубайса, которой тот непомерно гордится. В интервью «приватизатор» утверждает, что с Гайдаром они считали себя экономическими профессионалами, а не политиками. Собственно, такой «профессионализм» вылился в резкое ухудшение уровня жизни в стране и подсаживание России на иглу МВФ.

Варварская приватизация, на которой Чубайс сделал себе состояние, фактически распродав страну, по словам «Нанотолия» до 1997 года вообще не была экономическим процессом. «Она решала главную задачу – остановить коммунизм. Эту задачу мы решили», – резюмирует Чубайс во многих интервью.

Что же касается последствий реформ энергетики России, проводимых Анатолием Чубайсом, то они создали неприемлемую ценовую нагрузку на население и на промышленных потребителей. Хотя реформаторы «клялись», что реформа сдержит темпы роста цен на электроэнергию. О том, как «сдерживаются» темпы подорожания тарифов, лучше всего говорят факты: второй год подряд цены на электроэнергию для промышленных предприятий РФ оказываются выше, чем в США и ряде стран Евросоюза.

По итогам 2020 года средняя цена потребителей, подключённых на высоком уровне напряжения к региональным распределительным сетям, составила 7,34 цента за кВт/час. Это на 0,68 цента выше цены, по которой снабжали свои производства промышленные потребители в Америке (6,66 цента).

Впервые российские цены обогнали американские в 2019 году, и с тех пор разрыв только увеличивается: в 2019 году он составлял 5%, а в 2020-м достиг 10%. В прошлом году средняя цена электроэнергии для промышленности в России впервые превысила уровень Испании и Финляндии (7,21 цента и 7,19 центра за кВт/час соответственно) и вплотную приблизилась к отметкам Италии и Швеции (7,87 и 7,93 цента соответственно). Цены во Франции, которая снабжается преимущественно энергией АЭС, Россия опередила ещё в 2019 году. По итогам прошлого года разрыв достиг 5,7%.

Цена электроэнергии в России продолжает расти, опережая инфляцию. Согласно официальному прогнозу, в европейской части РФ и на Урале цены будут подниматься на 6% два года подряд. В Сибири в текущем году ожидается скачок на 15%, а в следующем – на 7%.

Как видим, последствия чубайсовских реформ аукаются россиянам по сей день. Анатолий Борисович – хороший исполнитель: задачу Запада по добиванию энергетической отрасли Российской Федерации он практически выполнил.

Ненависть, которой пропитан Чубайс, имеет отражение и в его отношении к славянам и нашему братству.

«Всяческие идеи славянского единства и русского мира на сегодняшний день, к сожалению, умерли, если не сказать жёстче», – отметил в интервью Анатолий Чубайс.

Хочу расстроить «либерального империалиста», ведь несмотря на временную победу либерастов во многих постсоветских странах, славянское единство было, есть и будет оставаться связующей нитью нашего многонационального народа. А Русский мир – это спасение всех ныне колониальных государств, которые ещё 30 лет назад являлись частью сверхдержавы – Советского Союза. Убеждён, что Русский мир – это будущее Большой России, которая победит предателей-либералов, пытающихся уничтожить нашу Родину.

Чубайс всегда нарочито подчёркивает, что ненавидит СССР. А ведь продолжателем Советского Союза после Референдума-2020 является Россия. Значит «Нанотолий» признаётся в ненависти к Российской Федерации, тем самым, мобилизуя всех либерастов, мечтающих превратить нашу страну в сырьевую базу США. Но, как нас учили в советском детстве, добро обязательно побеждает зло! В нашей державе царит Русский дух – неистовая сила добра! И об этом нужно помнить всем «слугам» Запада, которые пытаются гадить в нашей великой стране.