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Такие советчики, как бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, который настоятельно рекомендует Киеву идти на переговоры с Россией, живут в парадигме противостояния с Советским Союзом.

Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обязательно будет и техника, будет обязательно и оружие, обязательно будет наступление, и мы обязательно выгоним со всей нашей территории тех террористов, которые вторглись на нашу территорию, включительно со всеми без исключения территориями, что бы на сегодняшний день ни хотели некоторые деятели, которые есть за границей», – сказал чиновник.

Начинают рассказывать, что надо взять паузу, надо выйти в процесс переговоров. Есть там такой деятель – Киссинджер, который в 99 лет начинает нам советовать, как нам уладить этот вопрос. Он продолжает жить в парадигме, что есть Советский Союз, есть великая Россия, которую нужно уважать и так далее», – заявил Данилов.