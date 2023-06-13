«Что она знает о резервах России?» – генерал ВСУ усомнился в профессионализме замминистра обороны

Игорь Шкапа.  
13.06.2023 17:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российская армия обладает достаточными резервами, которые на данный момент не задействуются на Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ, бывший заместитель секретаря СНБО Украины генерал Сергей Кривонос.

Российская армия обладает достаточными резервами, которые на данный момент не задействуются на Украине. Об...

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Его попросили прокомментировать информацию, озвученную замминистра обороны Украины Анной Маляр, что российские войска выводят свои самые боеспособные части с Херсонского на Запорожское и Бахмутское направление, что, по ее мнению, свидетельствует об «ограниченности российских резервов».

«Она слишком оптимистична. Сказать, что они полностью использовали свои резервы – нет. У них достаточно резервов, и вопрос о наиболее боеспособных частях не стоит. Откуда у нее информация? И враг еще активно не использовал все свои резервы, которые находятся за пределами Украины», – сказал Кривонос.

По его словам, на данном этапе у России «резервов впритык – тех, что есть в наличии».

«Но в дальнейшем они могут совершить перебрасывание своих войск на направление, которое их интересует. Или нанести отвлекающий удар, чтобы отвлечь нас от тех направлений, которые нас интересуют», – уверен генерал.

Украинские источники ранее называли Маляр бывшей любовницей олигарха Игоря Коломойского, объясняя этим получение ей высокой административной должности в военном ведомстве.

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