18.06.2018, Киев, Анастасия Самойлова

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«Что, опять?»: Конфуз с рекламой Тимошенко в Киеве

Пользователи социальных сетей обсуждают фотографию, опубликованную киевлянином Юрием Хватовым, где запечатлен рекламный щит Юлии Тимошенко, а рядом – еще один билборд со слоганом «Что, опять?», будто бы намекающий на то, что украинцам на выборах вновь предлагают голосовать за старых политиков со старыми обещаниями.

Плакат с вопросом «Что, опять?» – это реклама торговой сети Metro, рассказывающая об очередном понижении цен. Однако некоторые комментаторы предполагают, что появление билборда рядом с щитом Тимошенко – не простая случайность.

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