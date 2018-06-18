18.06.2018, Киев, Анастасия Самойлова
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Выборы, Политика, Украина

«Что, опять?»: Конфуз с рекламой Тимошенко в Киеве


Пользователи социальных сетей обсуждают фотографию, опубликованную киевлянином Юрием Хватовым, где запечатлен рекламный щит Юлии Тимошенко, а рядом – еще один билборд со слоганом «Что, опять?», будто бы намекающий на то, что украинцам на выборах вновь предлагают голосовать за старых политиков со старыми обещаниями.

Плакат с вопросом «Что, опять?» – это реклама торговой сети Metro, рассказывающая об очередном понижении цен. Однако некоторые комментаторы предполагают, что появление билборда рядом с щитом Тимошенко – не простая случайность.

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