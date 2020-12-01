01.12.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Армения, Война, Дзен, Нагорный Карабах, Политика, Россия
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Что ожидает Пашиняна после военного поражения?


Политические эксперты разошлись во мнениях, удержит ли армянский премьер Никол Пашинян власть после поражения в войне за нагорных Карабах.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут «Известия».

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Так, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО Станислав Притчин считает, что Пашинян пережил самый тяжелый период – первые дни после заключения соглашения.

«Премьер-министр несет ответственность за политическое и военное поражение. В первые дни неизвестно было даже его местонахождение. Но теперь сложно представить, что он уйдет. Мы видим, что Пашинян довольно умело маневрирует – ищет новых союзников, выигрывает время, переформатирует повестку. На руку ему и военное положение, которое власти могут продлять и дальше», – сказал Притчин.

А вот политолог Артур Атаев считает, что Пашинян не удержит власть.

«Ряды его партии редеют, в ближайшем окружении разлад, экономика рушится. Родственники погибших и пропавших без вести обвиняют в потерях действующие власти. Нарастает недовольство у представителей диаспоры.


Единственный вопрос – когда произойдет отставка. Вероятно, протестное движение в Армении возродится после установления нового статуса-кво в регионе – после передачи территорий Азербайджану и укрепления российского миротворческого контингента. Предполагаю, что внутриполитический кризис усугубится уже в декабре», – говорит Атаев.

Напомним, что соглашение о прекращении огня было подписано при посредничестве Москвы после того, как армяне оказались на грани полного военного поражения из-за успешного наступления азербайджанской армии.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Карабах отправится российская бригада, принуждавшая Грузию к миру.

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