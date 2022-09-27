Что означает появление Залужного на обложке Time

Новости Украины

Ничто так ярко не свидетельствует о резкой геополитической переориентации Украины «прочь от Москвы», как ритуальные пляски вокруг появления физиономии того или иного киевского политика на обложках ключевых западных СМИ.

В рамках теперешней колониальной логики это что-то сродни средневековому ярлыку на княжение, выдаваемому в Орде русским князьям периода татарского ига. Экспертно-политологическая братия строит на основании таких обложек глубокомысленные предположения, делает выводы о далеко идущих планах вашингтонского обкома и выстраивает неформальные табели о рангах деятелей колониальной администрации.

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Донедавна единственным украинцем, удостоившимся подобного внимания западных СМИ, был Зеленский со своей женой. Так, американский журнал Time дважды удостаивал его «чести» быть на обложке. Но времена меняются – в затылок Зе дышит новый надуваемый западными кукловодами и мордоделами «украинский национальный лидер» – главком ВСУ Валерий Залужный.

Уже упомянутый Time на днях не просто отдал свою обложку под размещение лоснящейся и едва влезающей в кадр генеральской ряхи, но и посвятил ему довольно большую панегирическую статью, назвав Залужного «военным мозгом» киевского режима, находящимся «внутри украинского контрудара, который преломил ход войны».

Впрочем, тут главкому ВСУ явно польстили сверх меры – настоящим «коллективным разумом» Незалежной являются эксперты и советники из ЦРУ, Пентагона и Ми-6. Именно они разрабатывают планы, стратегии, прогнозы, а украинским генералам, включая самого главного – остается лишь роль в меру талантливых, в меру понятливых и усердных, но все же исполнителей чужой воли.

Но это знаем мы с вами, а широкая западная публика, которой вот уже полгода в режиме нон-стоп скармливают духоподьемные байки о несгибаемой украинской армии, бесстрашно противостоящей московским ордам, такие тонкости знать ни к чему. Как ни к чему им знать имена голливудских продюсеров, стоящих за лентами-призерами кассовых сборов. На виду куклы-киноактеры, звездность которых надувается вливаниями в рекламу и скандальной светской хроникой.

Именно к упрощенной черно-белой картине мира западного обывателя обращены вот эти строки из статьи Time о Залужном:

«Когда будет писаться история войны в Украине, Залужному, вероятно, отведется видная роль. Он был частью украинского командования, которое потратило годы на преобразование вооруженных сил страны из неуклюжей советской модели в современную боевую силу. Закаленный годами сражений с Россией на восточном фронте, он был одним из представителей нового поколения украинских лидеров, которые научились быть гибкими и делегировать решения командирам на местах. Его уникальное лидерство, настойчивая подготовка в преддверии вторжения и продуманная тактика боя на ранних этапах войны помогли стране отразить натиск россиян и позволили ВСУ быстрее адаптироваться к боевой инициативе против русских».

Впрочем, если набраться терпения и продраться сквозь частокол льстивых панегириков «украинскому военному гению», становится понятной и истинная цель публикации – подогреть дополнительными аргументами убежденность западного общества в том, что Украина может победить в этой войне, что под руководством таких, как Залужный она, если не побеждает уже прямо сейчас, то близка к этому в самом ближайшем будущем.

А значит – все несомые западными обывателями жертвы во имя этой победы – начиная от роста цен на топливо и другие товары, заканчивая растущими налогами, увеличивающейся безработицей и издержками для бизнеса – не напрасны и в обозримой перспективе окупятся. Нужно лишь набраться терпения.

Вот эти выводы, к которым подводят западного читателя:

«Трудно сказать, куда пойдет война, и какую роль в итоге сыграет Залужный. Но, возможно, и это впервые сегодня кажется возможным, что армия, которой он командует, может победить».

Действия ВСУ под командованием Залужного обозначены в публикации как «искусная игра», когда вместо заявленного пропагандистами наступления на юге украинские войска пошли в атаку на северо-востоке и застали РФ врасплох.

«И это подтвердило доводы украинцев о том, что сотрудничество с разведкой и поставки оружия и техники на миллиарды долларов западными союзниками принесут результаты на поле боя», – говорится в материале.

Автор панегирика в Time не скупится на детали, призванные оттенить фигуру

Залужного, для которого – в отличие от Зеленского – война началась не в 2022-м, а в 2014 году. Если верить статье, Залужный – опять же, в отличие от Зеленского, – никогда не относился со скептицизмом к грядущему столкновению с РФ, хотя детали своей стратегии обороны держал в секрете.

«Нам было нужно, чтобы противник думал, что мы все дислоцированы на своих обычных базах, курим траву, смотрим телевизор и постим в Facebook», – приводятся в статье воспоминания главкома ВСУ, по словам которого цель состояла в том, чтобы «удержать Киев, дать противнику продвинуться вглубь территории и уничтожить тылы и линии снабжения».

Косвенно подтверждают выводы о том, что адресат бенефиса Залужного на обложке Time – вовсе не украинская, а западная аудитория и обнародованные в эти же дни итоги соцопросов среди американцев на тему их отношения к войне на берегах Днепра.

Социологи фиксируют изменения в настроениях американских налогоплательщиков. 30% американцев говорят, что преимущество имеет Украина (в августе было 18%). 17% считают, что преимущество у России (в августе было 25%). В то, что в итоге победит Украина, сейчас верят 32% американцев (в августе 24%), в победу России 22% (в августе 33%).

Социологи говорят, что это не первый всплеск оптимизма. В середине мая 33% американцев считали, что преимущество у Украины, а 16% – что у России. Тогда в победу Украины верили 36%, в победу России – 17%.

Летом, когда русские развили наступление в Донбассе, оптимизм в США упал, а вот сейчас опять пошел вверх.

Ну и ключевой мессидж из публикации в Time, уже растиражированный в мировых СМИ: на фоне подготовки Украины к тяжелой зиме, Залужный готовится к долгой и кровавой битве с русскими.

«Зная то, что я знаю о россиянах не понаслышке, наша победа не будет окончательной. Наша победа даст возможность перевести дух и подготовиться к следующей войне».

Интересно, что главком ВСУ не врет и действительно знает русских не понаслышке. До такой степени не понаслышке, что российские комментаторы припомнили его давнюю, еще домайданную цитату с высокими оценками коллег из ВС РФ:

«Я вырос на российской военной доктрине и до сих пор считаю, что вся военная наука находится в России. Я учился у Герасимова. Я читал все, что он когда-либо писал… Он умнейший из людей, и мои ожидания от него были огромными».

Учитывая вышеизложенное, следует с предельной серьезностью отнестись к противнику, не только оказавшемуся неплохим учеником своих учителей, но и обогащенному новыми наработками западной военной стратегии. По сути, у украинского генералитета двое учителей – и русские, и американцы. Это обстоятельство делает ВСУ опасным противником, в отношении которого контрпродуктивно шапкозакидательсво. Особенно с учетом негативного опыта последних шести месяцев.

Да и политически у Запада – и это еще один вывод из публикации в Time, уже есть запасной вариант на тот случай, если Зеленского все же придется списать в утиль. А значит, возможная рокировка на Печерских холмах никак не повлияет на ход войны – ее будет, кому продолжить и без шута из «Квартала».