Что пишут западные СМИ о завтрашнем визите премьера Индии в Россию – первом за время СВО

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Начинающийся уже завтра двух дневный визит индийского премьер-министра Нарендры Моди в Москву уже обсуждают в западной прессе. Причем, старательно выпячивая самим же Западом созданные проблемы в отношениях двух стран.

Заголовок свежей публикации в американской The Wall Street Journal схорду задает тональность разговора: «Моди стремится укрепить связи с Россией и компенсировать влияние Китая».

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Издание отмечает, что прибытие Моди в Москву в понедельник, станет его первым визитом в РФ за последние пять лет.

«Поездка премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию на следующей неделе направлена ​​на укрепление отношений с Москвой, поскольку Нью-Дели укрепляет связи с США для противодействия Китаю. Присутствие Моди станет для Путина возможностью показать, что у России все еще есть влиятельные друзья после более чем двух лет усилий Запада изолировать страну», – отмечает газета.

Впрочем, с обоими вышеприведенными утверждениями можно согласиться.

В публикации цитируют директора программы «Россия и Евразия» нежелательного в России аналитического центра Карнеги Юджина Румера. По его мнению, будущее России как промышленной державы, сейчас оказалось под большим вопросом из-за санкций.

«Россия отрезана от большинства западных технологий и полагается на Китай, покупая заменители западного оборудования или подержанное западное, и она изо всех сил пытается производить достаточно оружия для собственных вооруженных сил <…> Так как же она может быть надежным поставщиком для индийских военных?», – говорит западный эксперт.

Также в статье приводятся данные о набирающей ход тенденции по уменьшению Индией своих оружейных закупок у РФ. Причина – давление Запада и опасение вторичных санкций. Как сообщил изданию на условиях анонимности представитель индийской службы безопасности, Нью-Дели начали избавляться или сводить к минимуму использование российских танков, артиллерии, кораблей и вертолетов, многим из которых уже десятки лет. По этим же свидетельствам, власти Индии не намерены размещать в России крупные военные заказы.

Ситуацию на рынке вооружений издание приводит в качестве иллюстрации к своему тезису о будто-бы имеющем место «фундаментальном сдвиге», который сейчас происходит в отношениях между Россией и Индией.

«Трансформация происходит на фоне роста экономического и дипломатического статуса Индии и падения статуса России», – утверждает американский деловой рупор.

Впрочем, оговаривается автор материала, полностью от поставок из России Индия сейчас отказаться не может. В индийской армии еще много российской военной техники, в том числе истребителей и танков. И она нуждается в запчастях.

Кроме того, Индия заинтересована в открытии некоторых совместных производств с Россией. В минувший четверг стало известно, что «Ростех» запустит производство порохов для танковых снарядов в Индии. А в прошлом году страны запустили совместное производство автоматов Калашникова.

О постепенном отказе Индии от закупок российского оружия ранее сообщали Reuters и Politico.

Как утверждают авторы последнего, за 20 лет Индия потратила 60 миллиардов долларов на закупку оружия у России, однако после начала СВО импорт неуклонно снижался.

В начале весны этого года стало известно о выделении Индией 100 млрд долларов на закупки оружия в ближайшие годы. По данным Politico, это открывает индийцам возможность для закупок у западных производителей оружия.

В 2023 году в ВВС Индии жаловались, что Россия не может выполнить обязательства по поставкам оружия из-за санкционного давления с Запада. По утверждению The Economic Times, проблемы возникли с поставками ЗРК С-400.

Как видим, война войной, а старую добрую конкуренцию никто не отменял. Как никто не обещал вести эту конкуренцию честными способами.

Интересна оценка визита Моди, данная агентством Bloomberg.

«Московская встреча с премьер-министром Индии — дипломатическая победа Путина, чья страна подверглась беспрецедентным санкциям», — говорится в публикации на эту тему.

Авторы подчеркивают акцент на важность, которую Нью-Дели придает связям с Москвой, поскольку ради встречи с Путиным Моди нарушил давно устоявшиеся индийские внешнеполитические традиции, выбрав для первого визита после победы на выборах Россию, вместо соседних стран типа Бутана, Мальдив и Шри-Ланки.