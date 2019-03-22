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22.03.2019, Киев
 
Выборы, ЕС, Политика, Украина
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Что Порошенко пообещал Ротшильдам?

Западные СМИ в очередной раз продемонстрировали пренебрежение журналистскими стандартами.

Об этом на своей странице в Facebook экс-глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин.

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Он разместил фотографию, которой агентство Reuters  проиллюстрировало материал, посвященный выходу Великобритании из ЕС.

На снимке можно увидеть рукопожатие председателя Еврокомиссии Клода Юнкера и главы Европейского совета Дональда Туска с президентом Украины Петром Порошенко.

“Вот это уже просто цирк и пренебрежение базовыми журналистскими стандартами. Статья на Reuters о Brexit. Почему тогда упоминаемые в материале лидеры ЕС иллюстрируются фотографией с Порошенко, о котором в тексте ни слова?! И это в придачу к почти ежедневным теперь материалам на первой странице сайта, сводящимся к тому, что Порошенко нет альтернативы. Интересно, что дополнительно Банковая пообещала Ротшильдам, которые и так управляют слепым трастом нашего гаранта?”, – поинтересовался Волошин.

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