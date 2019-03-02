//exit;
02.03.2019, Киев,   Галина Шершнева
 
Донбасс, ЕС, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Что Порошенко тайно предлагал Москве. Информация штаба Тимошенко

Петр Порошенко отчаянно торгуется за свой второй президентский срок со всеми крупными внешнеполитическими игроками.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил работающий на штаб Юлии Тимошенко политолог Виктор Небоженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Президент делает интересные политические шаги. Он говорит Путину: ты помоги мне один раз и я протолкну Минские соглашения, Медведчук получит в качестве куратора Донецкую область. Он говорит американцам: если вы не будете вмешиваться, я создам антикоррупционный суд и поставлю премьером того, кого вы захотите. Меркель он говорит: не волнуйтесь, я не буду натравливать народ на Северный поток, а буду говорить, что это ваш успех», – сказал Небоженко.

Он полагает, что все эти усилия разрушительны для Украины.

«Он сражается за свой второй  срок отчаянно. Эти шаги разрушают Украину, но могут привести Порошенко еще раз к власти.  Яростное сопротивление власти общественному мнению создает ощущение, что Порошенко ведет избирательную кампанию в пустой стране, где нет избирателей, наблюдателей, оппозиции», – сказал Небоженко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.






Загрузка...


За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть