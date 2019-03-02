Что Порошенко тайно предлагал Москве. Информация штаба Тимошенко

02.03.2019, Киев, Галина Шершнева

Петр Порошенко отчаянно торгуется за свой второй президентский срок со всеми крупными внешнеполитическими игроками.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил работающий на штаб Юлии Тимошенко политолог Виктор Небоженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент делает интересные политические шаги. Он говорит Путину: ты помоги мне один раз и я протолкну Минские соглашения, Медведчук получит в качестве куратора Донецкую область. Он говорит американцам: если вы не будете вмешиваться, я создам антикоррупционный суд и поставлю премьером того, кого вы захотите. Меркель он говорит: не волнуйтесь, я не буду натравливать народ на Северный поток, а буду говорить, что это ваш успех», – сказал Небоженко.

Он полагает, что все эти усилия разрушительны для Украины.

«Он сражается за свой второй срок отчаянно. Эти шаги разрушают Украину, но могут привести Порошенко еще раз к власти. Яростное сопротивление власти общественному мнению создает ощущение, что Порошенко ведет избирательную кампанию в пустой стране, где нет избирателей, наблюдателей, оппозиции», – сказал Небоженко.