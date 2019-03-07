Что посеешь, то и пожнёшь: Чиновницу Минстеця затравили адепты «Миротворца»

07.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Экс-замминистра информационной политики Украины Татьяна Попова на круглом столе в Киеве пожаловалась на угрозы, которым она подверглась после того, как попросила не выкладывать на скандальном сайте «Миротворец» персональные данные западных журналистов, аккредитованных в ЛДНР.

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«Это было связано с публикацией списков журналистов, которые ездили на освещение сбитого «Боинга» МН-17. Так как моей работой в министерстве была также защита журналистов и их права на профессию, и свободы слова, я на основании устного соглашения с министром, начала защищать и делать заявления о том, что эти журналисты там находились с согласования с СБУ и Министерством обороны, и потому не должны подвергаться травле и осуждению. Вместо этого начала подвергаться травле я.

Сначала это были просто какие-то комментарии. Потом, когда якобы я лично написала какие-то письма в СБУ и ГПУ с требованием закрыть Центр (сайт «Миротворец – прим. ред.), хотя я никогда не требовала его закрыть, я только просила убрать персональные данные журналистов, в первую очередь иностранных, потому что там было всего 10 украинских СМИ и тысячи иностранных СМИ. Про российские СМИ я даже не вспоминала, так как они заезжали незаконно, через российскую границу. Тогда мне начали приходить угрозы, в первую очередь – это угрозы убить членов моей семьи. Моему ребёнку на тот момент было 4 года», – рассказала она.

По словам экс-замминистра, в дальнейшем травля только усилилась.

«Я сразу написала заявление об увольнении, но министр попросил, чтоб я доработала хотя бы до августа, а ещё лучше – до декабря. Я согласилась.

После этого так называемые блогеры, клоуны Пашинского, приехали под мой дом, начали снимать какие-то сюжеты о том, как приехать ко мне домой, и начали говорить, что этот ребёнок от предыдущего мужа, с которым я рассталась за восемь лет до этого, что один из моих паспортов российский. Это уже стало достаточно опасно, потому что я поняла, что в любой момент приедут к ребёнку в детсад, и действительно могут появиться какие-то проблемы.

Я написала заявление в Нацполицию о том, что членов моей семьи угрожают убить, и что человек, на которого зарегистрирован сайт «Миротворец», вообще из Белоруссии, у него какие-то связи с каким-то отделом КГБ Белоруссии, потому что большинство угроз было на русском языке.

И написала заявление с просьбой разобраться, потому что, во-первых, какие-то непонятные связи с КГБ друзей России, и во-вторых, угрозы ребёнку, не говорю уже о том, что опубликовали место моего жительства», – добавила она.

Однако Татьяна Попова заявила, что никакой охраны её в итоге не предоставили, что вынудило её написать заявление об уходе и спешно покинуть пост замминистра информации.

«Никакой охраны мне, разумеется, не предоставили, хотя некоторым депутатам даже за меньшие угрозы сразу же предоставляли, даже у Лены Бондаренко есть охрана, а тут замминистра никакой охраны не нужно, при том что до этого мне обычно приходили угрозы от россиян, такие как «Сучка бандеровская, мы тебя убьём, замучаем». Эти угрозы мне до сих пор приходят, потому что это уже не такие угрозы, когда идёт речь об убийстве членов семьи.

Так как одним из моих аргументов по поводу того, почему не надо было выкладывать персональные данные журналистов, было то, что россияне потом будут их убивать и перекладывать вину на нас. После убийства Шеремета я сразу пришла к министру, положила заявление об увольнении на стол и сказала, что я теперь точно увольняюсь. И уволилась 3 августа», – резюмировала Попова.