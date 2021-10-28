Что последует за «мхатовской паузой» России по «байрактарам» на Донбассе

28.10.2021 00:44 (Мск), Москва, Александр Ростовцев

Новости Украины

Бандеровская провокация с турецким беспилотником рискует спровоцировать возвращение конфликта в горячую фазу времён лета 2014-го – начала зимы 2015-го. Только на этот раз политическое руководство Украины и командование ВСУ уверены, что контракты на 44 «Байрактара» (с прицелом на формирование группировки из 64 БПЛА) с Турцией и ракетный – с Великобританией дают ей преимущество над «российскими войсками» в Донбассе.

Украина уже применяла против ЛДНР примитивные «джихад-дроны» кустарного изготовления, сбрасывавшие на головы мирных жителей миномётные мины и ручные гранаты, однако задействование «байрактаров» – это новый и очень опасный способ ведения войны против ЛДНР, где население активно получает российские паспорта.

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Турецкие беспилотники Bayraktar TB2 несут до четырех управляемых противотанковых ракет UMTAS с лазерным наведением или корректируемых планирующих высокоточных авиабомб Roketsan MAM-C, MAM-L. Беспилотник может находиться в воздухе от 12 до 24 часов и поражать цели на расстоянии до 8 км.

Руководство России пока что выдерживает «мхатовскую паузу», однако широкие слои общественности очень интересует несколько вопросов: почему так получилось, и как обнулить преимущество карателей в ударных БПЛА.

Вот как объясняет причину атаки «Байрактара» на батарею гаубиц ДНР военный эксперт, начальник зенитных ракетных войск (2007 – 2009 годы) Командования специального назначения (бывший Московский округ ПВО) полковник Сергей Хатылев:

«Именно потому, что Минские соглашения накладывают запрет на полеты боевой авиации и беспилотников в районе конфликта на Донбассе, у сил ПВО республик не было никакой необходимости нести там постоянное боевое дежурство по ПВО. В этом районе просто организован контроль воздушного пространства. Но и он может вестись по-разному: где-то аппаратуру включили и что-то увидели, где-то – нет. Когда «пвошники» говорят о «контроле пространства», это, считай, дело гиблое. То есть реальной возможности увидеть и сбить что-то у них нет. Так что в таких условиях этот беспилотник они могли запросто не обнаружить».

Но сейчас, после применения противником серьёзного ударного беспилотника, в ЛДНР наверняка будет организовано реальное боевое дежурство ПВО. Тем более, что средства для этого у защитников Донбасса уже имеются.

Сбивать дроны ракетами комплексов ПВО, вроде «Бук» или «Тор» – дорогое удовольствие, тем более, что использовать их против «байрактаров» равноценно стрельбе из пушки по воробьям.

Медлительные и не очень маневренные ударные беспилотники могут быть сбиты из переносных ЗРК, а также передвижных пушечных комплексов ПВО, вроде старых советских «шилок».

Не следует удивляться, если Южная Осетия, традиционно, поставит на вооружение защитникам ЛДНР ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» и барражирующие дроны-камикадзе, скажем, «Пинцет», а также поделится технологией их изготовления с местной промышленностью.

Впрочем, основную тяжесть борьбы с украинскими «байрактарами» будут нести даже не они, а радиотехнические войска республик. Для этого необходимо развернуть радиолокационные станции буквально по всей линии противостояния с интервалом в 5-10 километров и использовать их в постоянном боевом режиме.

Это довольно затратно, однако следует помнить, что «байрактары» тоже удовольствие не из дешёвых, и ресурсы Украины на их закупку ограничены.

Учитывая тот факт, что украинская обезьяна с гранатой представляет опасность не только для ЛДНР, но и для России, участие российских ПВО и РЭБ в мониторинге и координации воздушной безопасности неба над Донбассом будет не лишним и обоснованным.

Вот уже более суток украинская блогосфера бурлит и брызжет «пэрэмогой», но это для необучаемых в принципе «небратьев» привычное состояние.

Нам же не вредно обратить внимание на недавний опыт войны в Сирии и Карабахе, где турки и азербайджанцы применяли свои «байрактары».

Турецкие БПЛА на службе азербайджанской армии поначалу играючи уничтожали армянскую боевую технику. И тогда тоже можно было слышать о них, как о новом чудо-оружии, которому российский ВПК в принципе неспособен что-либо противопоставить.

Поначалу урон армянской стороне, действительно, был нанесен серьезный, хотя, если по-чесноку, до сих пор неясно, сколько БПЛА намолотили ложных целей из фанеры и тряпок. Но вскоре после первых налетов азербайджанских ударных БПЛА наблюдатели стали замечать, что «байрактары» стали либо падать и разбиваться об землю, либо залетать на армянскую территорию. И после этого на целых четыре дня атаки «байрактаров» прекратились. Почему?

Ответ дали американские военные эксперты, пришедшие к выводу (надо полагать) по данными космической разведки, что электронная начинка «байрактаров» подверглась воздействию средствами радиоэлектронного подавления. Американцы прямо заявили, что это русские своими системами РЭБ уводили БПЛА на армянскую сторону или заставляли их таранить сырую землю.

В карабахском конфликте было уничтожено не менее 15 «байрактаров».

В Сирии «байрактарам» повезло ещё меньше. В 2020 году в Идлибе турецкие интервенты впервые массово применили свои ударные БПЛА. Поначалу – даже удачно, уничтожали бронетехнику и артиллерию сирийской армии, поддерживая наступление «бармалеев» с воздуха.

Сирийской армии понадобилось трое суток, чтобы перестроиться и заново организовать работу систем РЭБ и ПВО. В результате, было сбито 12 турецких «вундервафель».

Причём, свои задачи турки «байрактарами» не решили, собрав манатки и убравшись с уже занятой территории.

Судя по приходящим сведениям из Ливии, российские комплексы РЭБ и «Панцирь-С1» прекрасно справляются с «байрактарами», вызывая острое недовольство у турецкого производителя, вынуждая того рисовать победные мультики, в которых турецкие управляемые бомбы с БПЛА под орех разделывают комплексы ПВО, напоминающие российский «Панцирь-С1».

В недавнем кризисе с «Байрактаром» есть ещё один важный нюанс.

Так, генштаб ВСУ для соблюдения политеса сделал оговорку, что атака на батарею гаубиц ДНР произошла без вторжения в воздушное пространство над линией разграничения. Сделано это было преднамеренно, чтобы приравнять атаку с ударного дрона к артиллерийскому налёту. Мол, какая разница, если наш чудо-дрон был в это время где-то далеко от зоны боевых действий?

Тем не менее, нарушение меморандума о применении ударных БПЛА, из которого Украина официально не выходила, имело место, и соответствующая реакция на него просто необходима, чтобы бандерлоги в будущем не борзели. Иначе говоря, украинские «байрактары» должны падать или уничтожаться в воздухе, но так, чтобы юридически комар носа не подточил.

Здесь, опять же, пригодится армянский опыт по перехвату управления вражескими беспилотниками средствами РЭБ с выведением их на свою территорию. А там уже поступать с ними по обстоятельствам.

Но это уже детали.

Специалисты в области ПВО считают, что «байрактары» способны достичь успеха, но только до тех пор, пока противник не выстроит нормальную систему ПВО, после чего эффективность БПЛА резко сходит на нет. Однако окончательную оценку украинской провокации с «байрактаром» должны дать политики.