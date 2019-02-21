Что происходило на дне Дебальцевского котла

21.02.2019, Донецк, Александр Гусар

В канун 4-й годовщины завершения Дебальцевской операции военнослужащий ДНР с позывным «Шекспир» поделился с корреспондентом «ПолитНавигатора» своими воспоминаниями о тех непростых днях.

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П.Н: Как вы попали в Дебальцево?

«Шекспир»: В Дебальцево я попал вместе со своим подразделением. Начинал войну в Красногоровке в составе Красногоровского подразделения «Востока», потом перевёлся в Первый Славянский батальон.

На Крещение нам приказали собирать вещи, и через несколько дней мы уже выдвинулись в район деревеньки Круглик, на тот момент уже почти разбитой. Наши танкисты там вели тяжёлые бои с ВСУ. В этом посёлке мы переночевали, и на следующий день двумя группами, неся на себе всё вооружение и БК, по глубокому снегу выдвинулись в сторону Миуса. Вот так для меня началась Дебальцевская операция.

П.Н: И как развивалась сама операция?

«Шекспир»: Когда рассказывают о Дебальцевской операции, в первую очередь вспоминают, безусловно, героический, штурм самого Дебальцево, но все забывают, что операция носит название «котла», а у каждого котла помимо горлышка есть ещё и дно. В данном случае на самом дне был «Чернухинский крест» в районе Миуса, Редкодуб и село Никишино. Вот в этих трёх населённых пунктах три роты нашего батальона совместно с другими подразделениями вели бои всю Дебальцевскую операцию.

В то время, когда освобождали Дебальцево здесь в 14-15 км от Дебальцево укрофашисты оказывали серьёзное сопротивление. Надо отдать им должное дрались они до последнего, но и драпали хорошо.

П.Н: А что больше всего запомнилось в этой операции?

«Шекспир»: «Чернухинский крест» образуют две дороги: Красный Луч – Дебальцево и Чернухино – Никишино. Нам сказали, что мы будем штурмовать блокпост, а через три недели непрерывных боёв мы узнали, что это был целый укрепрайон, и мы вынудили украинцев уйти из него.

Перед последним штурмом, который был самым тяжёлым, разведка запустила беспилотник, и тогда наш командир бригады сказал ротному, что у укропов техники чуть меньше, чем у тебя людей. Тогда мы поняли, что воевали против всех законов военной тактики. ВСУ оборонялись достаточно грамотно, были вкопаны хорошо и хорошо выбрали местность, а мы только учились.

Вспоминаю, как мы обрадовались, когда узнали, что наши ребята-танкисты взяли Никишино. Очень удивились, когда узнали, что наши взяли, а потом отдали Редкоб, для нас это был шок, а потом этот знаменитый удар по зашедшим туда украинским войскам. Оказалось, что это была хитроумная операция.

На нашей позиции «Чернухинский крест» украинцы самыми последними закончили сопротивление. Когда заходили туда, вся земля была усеяна осколками, и под ноги нам падали пули, где-то буквально в полутора километрах от нас ещё шла стрельба.

Потом я получил приказ собирать группу и идти в сторону Дебальцево, так называемая зачистка. Сам город уже несколько дней был свободен, но никто не знал, что происходит внутри «котла».

Я повёл группу по следам ушедших ночью украинцев. Километрах в полутора от наших позиций был мост. Сразу за мостом я увидел вытоптанную площадку около обочины. Судя по всему, там человек 10-12 ждали, когда их заберёт транспорт, но он не приехал, и они посреди ночи уставшие и голодные двинулись в сторону Дебальцево. И вот, когда меня спрашивают, было ли это организованное отступление, я вам скажу, что по следам очень хорошо видно, как ведут себя люди.

Одно дело, когда человек идёт бодрый – следы ровные и глубокие, и совсем другое дело, когда он уставший – начинает тянуть ноги и следы становятся короче. А потом они начинают сбрасывать лишний вес. Сначала БК, валялись ВОГи (снаряд гранатомета – прим.ред.), потом цинки с патронами стали попадаться, потом выбрасывали вещи, оставив себе только еду и гранаты.

Тогда мы немного не дошли до Дебальцево, начинало темнеть, и чтобы случайно не попасть под «дружественный» огонь своих в той неразберихе, решили заночевать около дороги в поле на брошенных украинских позициях. Двадцать восемь градусов мороза, я вам скажу – это что-то… Сидели около костра, тесно прижавшись друг к другу, подошвы сапог горели, а спины мёрзли, и мы по нескольку человек по очереди пропускали в центр круга поближе к огню, чтобы они могли согреться.

Утром организованно мы вышли в сторону Дебальцево, уже было известно, что дорога свободна, и эти несколько километров мы шли с каким-то радостным воодушевлением. Было ощущение победы, и оно, если честно, неповторимо.