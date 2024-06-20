«Что происходит?!»: «азовцы» под Купянском через соцсети молят о подкреплении

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Главком ВСУ и министр обороны Украины должны ответить, почему русские умеют моментально строить фортификации, а украинцам не хватает и двух лет, и как можно довести личный состав, что он просит через соцсети о новых резервах.

Об этом на закрытом заседании Верховной рады заявил скандально известный русофобскими высказываниями одиозный депутат «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что произошло на Харьковщине? Нам рассказывали: не можем строить фортификации, потому что серая зона, здесь русские рядом, граница. Мы уже сегодня видим, как под Волчанском, оккупированным почти сегодня, русские уже строят фортификации. Прямо у линии соприкосновения! Ну, мы не могли – нам рассказывают наши руководители, мы не могли строить. Почему-то русские могут – мы не могли. Почему-то россияне построили «линию Суровикина» эту позорную – прямо под нашим носом, а мы не смогли на Харьковщине построить почти два года как после освобождения Харьковщины, так и сидели. Более того, сегодня весь этот позор продолжается, когда нет наказанных, всё ухудшается», – возмущался Гончаренко.

Кроме того, по его словам, сформированная из нацистов запрещённого в РФ «Азова» бригада под Купянском взывает о «допомоге».

«3-я штурмовая бригада сегодня пишет, которая под Купянском, там на стыке Харьковщины и Луганщины, что русские просто, ну просто двигают и двигают на Боровую. Они уже через соцсети просят резервы. Это вообще нормально? Это вообще нормально, когда военные уже просят резервы и поддержку через соцсети? Что происходит?! Как работает сегодня главнокомандующий и министр обороны? Это вопросы, которые мы должны рассматривать здесь, в Верховной раде, потому что это вопрос ключевой! Это вопрос нашей жизни», – истерил депутат.