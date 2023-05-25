Что происходит с «вырусью»: Киеву напомнили о судьбе предателя Власова

Основа современной украинскости заключается в том, чтобы убить в себе русского.

Такое мнение в программе «Политотдел» высказал писатель, политтехнолог, депутат Государственной Думы РФ Олег Матвейчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всегда нужно помнить одну очень важную вещь: человек, который совершил предательство, вынужден всю жизнь себя оправдывать за это, – отметил он. – Есть некие моральные, культурные нормы, которые усвоены в детстве, которое нам бабушка и дедушка, родители прививали… Поэтому человек, совершивший предательство, вынужден себя оправдать ежечасно, ежесекундно. И фашисты в своё время недаром использовали бандеровцев для так называемой грязной работы, потому что у обычного, так сказать, немецкого немца какой-то звериной жестокости по отношению к русским не было, как и потребности совершать какие-то особо жестокие вещи. Ну просто в нём бунтовало человеческое нутро – отрезать руки, ноги, груди. Почему это делали именно бандеровцы? Потому что им ежесекундно, ежечасно нужно было доказывать эту свою некую правоту, и делать это только на основании, что те, кого ты убиваешь, плохие».

«Отсюда, от этого глубинного предательства украинского, получился, считай, синоним антирусскости. То есть – это просто тот, который решил предать русского, передать русскость в себе, убить свое собственное имя и назвать себя украинцем. После этого он обречён всё время доказывать, что русские – это не люди, расчеловечивать их. И, соответственно, относиться к ним так, как, грубо говоря, относятся к тараканам – бить тапком, или в баночку собирать и сжигать. То есть это что-то такое мерзкое, что-то ужасное, и в себе нужно воспитать именно это, чтобы доказать таким образом, что ты правильно всё сделал: ты не русских предал, ты как бы вовремя предвидел, или ты отошёл от этих неправильных людей. Ты не совершил гадкий поступок предательства, ты не вырусью стал, наоборот, сделал всё правильно. Это они там все неправильные, а ты, наоборот, молодец. Ты правильно перебежал в семью европейских народов или ещё куда-то дальше».

По словам Матвейчева, по этой причине лучше, чем люди с русскими фамилиями, поругивать и доказывать что-то антирусское в соцсетях не могут даже украинцы. И эта психологическая ловушка будет для них вечной.

«Самое главное, что как только объективная реальность покажет, что их предательство всё-таки было предательством, большое количество из них ждёт незавидный финал – это, как правило, суицид, либо прямой и сразу, либо медленный в виде уничтожения себя там… наркотиками и алкоголем. Кто-то этот суицид ведёт уже сейчас, кто-то и сейчас, что называется, там успевает, или каким-то другим способом себя медленно убивает. Вспомним генерала Власова, который в конце своей жизни превратился в законченного алкоголика, и когда его уже вешали, когда он уже был на суде, это был уже алкоголик. И немцы его описывали как законченного алкоголика, который не способен принимать каких-либо военных решений», – подытожил политтехнолог.