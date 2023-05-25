Что происходит с «вырусью»: Киеву напомнили о судьбе предателя Власова

Любовь Смирнова .  
25.05.2023 18:58
  (Мск) , Симферополь
Просмотров: 560
 
Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Основа современной украинскости заключается в том, чтобы убить в себе русского.

Такое мнение в программе «Политотдел» высказал писатель, политтехнолог, депутат Государственной Думы РФ Олег Матвейчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Основа современной украинскости заключается в том, чтобы убить в себе русского. Такое мнение в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Всегда нужно помнить одну очень важную вещь: человек, который совершил предательство, вынужден всю жизнь себя оправдывать за это, – отметил он. – Есть некие моральные, культурные нормы, которые усвоены в детстве, которое нам бабушка и дедушка, родители прививали… Поэтому человек, совершивший предательство, вынужден себя оправдать ежечасно, ежесекундно. И фашисты в своё время недаром использовали бандеровцев для так называемой грязной работы, потому что у обычного, так сказать, немецкого немца какой-то звериной жестокости по отношению к русским не было, как и потребности совершать какие-то особо жестокие вещи. Ну просто в нём бунтовало человеческое нутро – отрезать руки, ноги, груди.

Почему это делали именно бандеровцы? Потому что им ежесекундно, ежечасно нужно было доказывать эту свою некую правоту, и делать это только на основании, что те, кого ты убиваешь, плохие».

«Отсюда, от этого глубинного предательства украинского, получился, считай, синоним антирусскости. То есть – это просто тот, который решил предать русского, передать русскость в себе, убить свое собственное имя и назвать себя украинцем. После этого он обречён всё время доказывать, что русские – это не люди, расчеловечивать их.

И, соответственно, относиться к ним так, как, грубо говоря, относятся к тараканам – бить тапком, или в баночку собирать и сжигать. То есть это что-то такое мерзкое, что-то ужасное, и в себе нужно воспитать именно это, чтобы доказать таким образом, что ты правильно всё сделал: ты не русских предал, ты как бы вовремя предвидел, или ты отошёл от этих неправильных людей. Ты не совершил гадкий поступок предательства, ты не вырусью стал, наоборот, сделал всё правильно. Это они там все неправильные, а ты, наоборот, молодец. Ты правильно перебежал в семью европейских народов или ещё куда-то дальше».

По словам Матвейчева, по этой причине лучше, чем люди с русскими фамилиями, поругивать и доказывать что-то антирусское в соцсетях не могут даже украинцы. И эта психологическая ловушка будет для них вечной.

«Самое главное, что как только объективная реальность покажет, что их предательство всё-таки было предательством, большое количество из них ждёт незавидный финал – это, как правило, суицид, либо прямой и сразу, либо медленный в виде уничтожения себя там… наркотиками и алкоголем. Кто-то этот суицид ведёт уже сейчас, кто-то и сейчас, что называется, там успевает, или каким-то другим способом себя медленно убивает.

Вспомним генерала Власова, который в конце своей жизни превратился в законченного алкоголика, и когда его уже вешали, когда он уже был на суде, это был уже алкоголик. И немцы его описывали как законченного алкоголика, который не способен принимать каких-либо военных решений», – подытожил политтехнолог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть